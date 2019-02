Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat einen 33-jährigen Osnabrücker in einem Berufungsverfahren wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Der gebürtige Spanier hatte in der Nähe des Hasestors eine junge Frau bedrängt und berief sich nun vergeblich darauf, lediglich den angeblichen Flirt-Sitten seines Heimatlandes gefolgt zu sein.

Die sexuelle Belästigung ist ein noch junger Straftatbestand, der nicht zuletzt unter dem Eindruck der Kölner Silvesternacht 2015/2016 eingeführt wurde. Ein 33-jähriger Osnabrücker, der aus dem spanischen Valencia stammt, wurde nun vom Landgericht Osnabrück nach diesem neuen Paragrafen 184i verurteilt.

Im April 2018 hatte der Angeklagte in der Nähe des Osnabrücker Hasetors eine junge Frau gesehen, die er schon zuvor mehrmals angesprochen hatte. Er lief der 23-Jährigen hinterher, sprach sie erneut an, doch die junge Frau sagte ihm, dass sie kein Interesse an ihm habe. Den 33-Jährigen störte das aber nicht weiter. Er fasste der Frau an die Schulter und teilte ihr auf ordinäre Weise mit, dass sie auch gar kein Interesse haben müsse – es reiche völlig aus, wenn sie ihn oral befriedigen würde.

Vom Amtsgericht wegen Beleidigung verurteilt

Die 23-Jährige ging daraufhin nicht nach Hause, weil sie verhindern wollte, dass der Angeklagte ihren Wohnort erfährt. Stattdessen stieg sie in ihr in der Nähe der Bramscher Straße geparktes Auto. Doch als sie losfahren wollte, baute sich der 33-Jährige vor ihrem Auto auf und versperrte die Straße.

Das Amtsgericht hatte den Osnabrücker für sein Verhalten in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro (2100 Euro) verurteilt. Die Belästigung der jungen Frau wurde damals als Beleidigung bewertet, das Versperren der Straße als Nötigung. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch der 33-Jährige legten Berufung gegen das Urteil ein.

„Ich habe ganz normal angebändelt!“

Vor dem Landgericht zeigte sich der Angeklagte empört darüber, dass seine Annäherung an die 23-Jährige als Straftat eingestuft wurde. „Ich habe ganz normal angebändelt! In meiner Kultur ist das alles spielerisch, man kann eine Frau so ansprechen, und sie sagt vielleicht ‚träum weiter!‘ oder ‚das hättest du wohl gerne!‘“

Zur Tatzeit habe er eine Freundin gesucht und die 23-Jährige öfter angesprochen, weil er sie in der Nähe seines Wohnortes immer wieder gesehen habe. Sie habe ihm sogar einmal ihren Namen gesagt, ihr sonstiges Schweigen habe ihn dann eher gereizt. Zum Vorwurf, er habe der 23-Jährigen den Weg versperrt, sagte der Angeklagte: „Wenn ich vor ihrem Auto gestanden habe, dann nur aus Neugier und mit vier bis fünf Metern Abstand.“

Die Geschädigte, die mittlerweile in Westerkappeln wohnt, schilderte dem Gericht, dass ihr der Angeklagte immer wieder gefolgt sei, ihrer Erinnerung nach mindestens zehnmal. Die 23-Jährige wiederholte noch einmal die obszöne Wortwahl des Angeklagten und beschrieb, wie der 33-Jährige sie „angetatscht“ habe. „Es war kein brutales Aufhalten, aber trotzdem ein Schock für mich, weil plötzlich etwas Körperliches hinzukam.“

„Hören Sie auf, die Zeugin vollzulabern!“

Nach vielen kritischen Fragen der Verteidigerin machte auch der Angeklagte von seinem Recht Gebrauch, die Zeugin zu befragen. Allerdings wiederholte er sich dabei immer wieder und versuchte, die 23-Jährige von seiner Deutung des Tatgeschehens zu überzeugen. Dem Vorsitzenden Richter wurde es irgendwann zu bunt: „Hören Sie auf, die Zeugin hier vollzulabern!“, rief er. Der völlig überdreht wirkende Angeklagte musste anschließend in einer längeren Unterbrechung von seiner Verteidigerin beruhigt werden. Anschließend erklärte diese, dass ihr Mandant keine weiteren Frage habe.

Die Staatsanwaltschaft beantragte schließlich in ihrem Plädoyer, den 33-Jährigen wegen der Blockade des Autos freizusprechen, da im konkreten Fall noch keine strafbare Nötigung vorliege. Für die erste Tat wiederum solle der Angeklagte aber nicht wegen Beleidigung, sondern wegen sexueller Belästigung verurteilt werden. Die Verteidigerin wiederum beantragte, ihren Mandanten in beiden Punkten freizusprechen. „Wir hatten keine Nötigung, und wir hatten keine Beleidigung. Er hat nach Sex gefragt, aber das ist okay!“

Gericht folgt der Staatsanwältin

Das Gericht sah das anders und folgte der Staatsanwältin. Dass der Angeklagte sich lediglich so verhalten habe, wie es in seiner Heimat üblich sei, wies der Vorsitzende ausdrücklich zurück. Die Kammer halte es „für nahezu ausgeschlossen“, so der Richter, dass eine Spanierin davon begeistert sei, wenn man das Gespräch mit der Frage eröffne, ob sie einen nicht oral befriedigen wolle. Und eine solche Frage in Kombination mit einer körperlichen Berührung sei aus Sicht des Gerichts eindeutig eine sexuelle Belästigung im Sinne des neuen Paragrafen 184i – und eben alles andere als harmlos: „Was Sie da gemacht haben, ist für jede Frau ein alptraumhaftes Ereignis.“

Vom Vorwurf der Nötigung wurde der 33-Jährige wie von Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragt freigesprochen. Da der Osnabrücker mittlerweile arbeitslos ist, reduzierte das Gericht die Geldstrafe auf 60 Tagessätze zu je 20 Euro, insgesamt muss er also 1200 Euro bezahlen.