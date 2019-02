Osnabrück . Den Tanzpaten der Dance Company präsentierte das Team um Leiter Mauro de Candia und Managerin Patricia Stöckemann seine jüngsten Pläne.

Es scheint, als wäre die Dance Company rund um die Uhr im Einsatz. Auf der Bühne sorgen die Tänzer mit den Choreografien von Mauro de Candia für Begeisterung – aber nicht nur dort: Organisiert von Managerin Patricia Stöckemann bietet die Company Tanztrainings für Amateure an, erarbeitet mit anderen Companien tänzerisches Repertoire, sie lädt Gäste und Eleven ein und reist ins Ausland. De Candia sagt es so: „Wir haben den Wunsch, etwas in die Welt zu bringen. Aber wir machen das für unser Publikum.“

Für die Planungssicherheit springen seit 2015 die Tanzpaten ein, da die öffentliche Unterstützung knapp bemessen ist. Mit herzlichem Dank präsentierte ihnen Intendant Ralf Waldschmidt mit Mauro de Candia und Patricia Stöckemann kommende Projekte – unter dem Eindruck der gelungenen Premiere von Bauhaus/Bolero.

Erfahrungen aus anderen Ländern

Oft im Fokus steht der Austausch der Dance Company mit Tänzern und Choreografen anderer Länder. Ein wichtiger Programmpunkt ist dieses Jahr die Reise nach St. Petersburg Ende April. Dort wird sie erneut bei der Tanzgala im Alexandrinski-Theater auftreten. Erstmals werden sie von 25 Tanzpaten begleitet. Bereits in der kommenden Woche wird die Dance Company zu einem Tanzfestival nach Apulien/Italien reisen.

Zum ersten Mal wird die Company dieses Jahr die Tanzwoche veranstalten. Vom 16. bis zum 22. Juni stehen Aufführungen und Kooperationen auf dem Programm. Los geht’s mit „Endlich Tanz!“, einem Projekt für Amateur-Tänzer, am 16. Juni. Choreografien von Marco Goecke, Wayne MC Gregor und Mauro de Candia zeigt das Landesjugendballett unter der Leitung von Gregor Seyffert am 17. Juni unter dem Titel „The Contemporaries – im Hier und Jetzt (Volume 2)“. Am Tag darauf ist „Bauhaus/Bolero“ zu sehen. Zum Tanz der Generationen lädt die Company am 19. Juni mit Choreografien von Marine Sanchez Egasse, Cristina Commisso und Ohad Caspi ein. Gezeigt werden sie von der Dance Company 60+ und dem Jugendclub Tanz.

Theater lädt zur Tanzgala

Als Teil des drei Jahre währenden Austausches mit Bejing Dance zeigen die Tänzer von Yuan-qing Wang am 20. Juni das Stück „Selfies Selfie“. Am Tag darauf zeigen junge Choreografen der Dance Company „Open Windows VII“. Zum Abschluss der Tanzwoche lädt das Theater am Domhof am 22. Juni zur Tanzgala ein.

Mit dabei sein werden dann auch die beiden Eleven, die dieses Jahr das Arbeitsleben von Tänzern am Theater kennenlernen: Elena Ballestracci und Luca Ostrez, die an der University of the Arts in Zürich studieren. Ihr Aufenthalt in Osnabrück wird von den Tanzpaten – und anderen Helfern – unterstützt.

Anzeige Anzeige

50 Mitglieder unterstützen seit der Gründung der Tanzpaten vor dreieinhalb Jahren die Arbeit der Dance Company. Inzwischen sind es „zwischen 80 und 90 Mitglieder“, sagt Initiatorin Hilde Middelberg. Und es sollen noch mehr werden. „Damit wir politisch wirksam werden können“, hofft Middelberg.