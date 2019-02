Osnabrück. Kein Verständnis für die „Ungeduld der CDU“: Nach Ansicht der Osnabrücker SPD-Ratsfraktion hat das Parklet an der Dielingerstraße eine faire Chance verdient. Die CDU/BOB-Gruppe will die Parkplätze zurück und das erst im Oktober vergangenen Jahres abgeschlossene Projekt entfernen lassen.

„Es ist schon komisch, dass der CDU ausgerechnet das Parklet ein solcher Dorn im Auge ist, nur weil hier zwei Parkplätze zu Gunsten von einer Fläche mit Aufenthaltsqualität aufgegeben wurden und ein möglicher Ersatzstandort in einer Grünfläche gesehen wird“, werden Susanne Hambürger dos Reis, verkehrspolitische Sprecherin der Ratsfraktion, sowie Heiko Panzer, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD, in einer gemeinsamen Pressemitteilung zitiert.

CDU/BOB: Einnahmeausfälle zu hoch

Hintergrund: Am 21. Februar bringen CDU und Bund Osnabrücker Bürger (BOB) einen gemeinsamen Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss ein. Er sieht die Abschaffung des Parklets und die Wiederherstellung der beiden Parkplätze vor. Das Parklet werde nicht genutzt, zudem entgingen der Stadt jährlich 5000 Euro an Parkgebühren, argumentiert die Ratsgruppe.

„Der Dielingerstraße grundsätzlich Aufenthaltsqualität abzusprechen ist Unsinn. Dort findet sich Osnabrücks zweitgrößte Eisdielen-Außengastronomie, die sich in den Sommermonaten größter Beliebtheit erfreut“, wird Panzer zitiert. Hambürger dos Reis ergänzt: „Der Sommer wird beweisen, dass diese öffentliche Fläche zum Entspannen und Verweilen einladen wird.“ Auch die Stadtwerke hatten auf die kalten Monate verwiesen und gefordert, zuerst den Sommer abzuwarten.

Projekt erst vor wenigen Monaten abgeschlossen

Im Oktober hatte das Projekt Mobile Zukunft von Stadt und Stadtwerken Osnabrück das Parklet abgeschlossen, das der Rat zuvor beschlossen hatte. Zwei Parkplätze entfielen, seither steht dort eine Sitzgelegenheit aus Holz. 12.300 Euro kostete das Projekt.

CDU und BOB wollen, dass die Holzinstallation einen anderen Platz in der Stadt finden soll.