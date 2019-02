Osnabrück. Wenige Wochen nach Aufgabe der Filiale Johannisstraße bereitet sich die Modekette Sinn auf eine Neueröffnung in der Osnabrücker Theaterpassage vor. Der Verkauf soll noch in diesem Quartal starten. Das Sortiment wird allerdings auf bestimmte Kleidungsstücke beschränkt.

Wegen eines geplanten Hotelneubaus musste der Hagener Multilabel-Anbieter Sinn (früher Sinn Leffers) seinen Laden an der Johannisstraße 41 Ende Januar aufgeben. Schon bald jedoch sollen die Geschäfte des künftigen Neumarktcenter-Ankermieters am anderen Ende der Fußgängerzone weiterlaufen – wenngleich in stark verringertem Umfang. In der Theaterpassage bietet die traditionsreiche Modekette demnächst auf 500 Quadratmetern nur noch Wäsche und Strümpfe an.

Neueröffnung Ende März geplant

"Wir gehen derzeit von einer Neueröffnung Ende März aus", sagte der Sinn-Generalbevollmächtigte Friedrich-Wilhelm Göbel am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Das genaue Datum hänge vom Verlauf der Umbauarbeiten ab, die an der Theaterpassage bereits in vollem Gange sind.







Zehn Arbeitsplätze bei Sinn gerettet

Weder mit der Größe der Übergangsfiliale an der Krahnstraße 36 noch mit der Größe des Sortiments, das sich dort vorhalten lässt, ist der Sinn-Chef richtig zufrieden. Denn für ein "vernünftiges Basisangebot" hätte es drei- bis fünfmal so viel Platz gebraucht, wie in der Theaterpassage zur Verfügung steht. Die Alternative wäre jedoch ein kompletter Rückzug aus der Stadt gewesen, und zwar für Jahre. Das galt es für Göbel um jeden Preis zu verhindern. "Die Zwischenlösung ist zwar nicht die beste, aber die bestmögliche." Immerhin: Knapp zehn Arbeitsplätze bleiben auf diese Weise bei Sinn in Osnabrück erhalten.

Warten auf Neumarkt-Shoppingcenter

Am Ersatzstandort will Sinn die Zeit bis zur Fertigstellung des geplanten Einkaufszentrums am Neumarkt überbrücken. Denn im "Oskar" ist Sinn als Ankermieter vorgesehen: Fast ein Drittel der gesamten Verkaufsfläche von 16.500 Quadratmeter sind für das nach überstandener Insolvenz 2017 wieder erfolgreich wirtschaftende Modehaus reserviert. (Weiterlesen: Sportartikel-Gigant Decathlon liebäugelt mit Osnabrücker Neumarkt-Center)

Geht "Motel One" in die Johannisstraße?

In der Theaterpassage wiederum soll nach einem Eigentümerwechsel im Herbst mittelfristig ein Food-Court eingerichtet werden: eine Art Schlemmermeile mit Schwerpunkt auf Bio und Feinkost. Die frühere Sinn-Niederlassung in der Johannisstraße wird unterdessen für den Abriss vorbereitet. Wie weit die Neubaupläne für ein Hotel mit Fitnessstudio und Geschäften an dieser Stelle gediehen sind, lässt der Oldenburger Investor List Develop Commercial (LDC) bislang offen. Unbestätigten Gerüchten zufolge hat die Kette "Motel One" Interesse einzusteigen. (Weiterlesen: Erster Spatenstich für "Zauberwürfel" am Neumarkt)

