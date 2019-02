Osnabrück. Zum ersten Mal präsentierte der Osnabrücker Sänger Christian Steiffen sein neues Album „Gott Of Schlager“ live. Im ausverkauften Rosenhof feierten seine Fans neue Lieder und vor allem alte Hits.

Tropische Atmosphäre entzündete Ulli Barracuda mit seinen Pink Flamingos als Vorband, bevor der selbst ernannte "Gott of Schlager" in Schlaghose und rosa Rüschenhemd unter seiner Jeansjacke die Bühne betrat. Mit dem Statement „Wie gut, dass ich hier bin“ startete der Osnabrücker in dem ihm eigenen überdreht-narzisstischen Modus seine Schau, die gespickt mit Liedern aus dem neuen Album war. Ob sarkastische Titel wie „Schöne Menschen (sterben nie)“ oder eindeutige Protestlieder wie „Kack, kack, kack, kack Karneval“, nie war der Christian Steiffen expliziter.

Begleitet wurde der Schlagergott von seinem musikalischen Direktor Dr. Martin Haseland, der das Playback von der Platte mit diversen Soli auf der Farfisa-Orgel und mit einer Keytar aufpäppelte, jenem Zwitter zwischen Keyboard und Gitarre, der in den 80er Jahren schwer angesagt war . Weil der Musiker an dem Abend Geburtstag hatte, wurde ihm zwischen zwei Liedern eine Torte serviert und er bekam vom Publikum ein Ständchen gesungen.

Als Steiffen seine Hits spielte, gab es im Rosenhof schließlich kein Halten mehr. Ausgelassen feierten seine Fans „Ich fühl mich Disco“ und sangen aus vollem Hals „Sexualverkehr“ mit. Das Lied geriet zum Höhepunkt der ersten von insgesamt drei ausverkauften Shows in Osnabrück.