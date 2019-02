Osnabrück. Frauen werden gestalkt, angepöbelt, überfallen und das vermeintlich sichere Zuhause ist ein lebensgefährlicher Ort: Jeden dritten Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin. Eine Notruf-App aus Osnabrück kann Leben retten.

Tatort Osnabrück: Miriam M. (Name von der Redaktion geändert) verlässt an einem Mittwochabend nach dem Training ein Sport-Studio in der Nähe des Hauptbahnhofes und geht in Richtung Parkhaus. Wie fast immer, hat sie dort ihr Auto abgestellt. Wie immer auf demselben Platz. Es ist gegen 20 Uhr, schon dämmerig, als sie den Eingang zum Parkhaus erreicht. Die Sporttasche über die Schulter geworfen, geht sie zielstrebig zum Automaten, um das Ticket zu entwerten.



Brutal zusammengeschlagen

Doch bis dahin kommt Miriam M. nicht mehr. Die junge Frau wird von Männern abgefangen, gepackt und brutal zusammengeschlagen. Waren es zwei oder drei? Waren sie dunkel- oder hellhäutig? Ausländer oder Deutsche? Haben sie gesprochen? Miriam M. weiß nichts mehr, spürt nur ihre Schmerzen am ganzen Körper, als sie im Krankenhaus liegt. Irgendjemand hat den Rettungswagen gerufen.

Es muss nicht im Dunkeln geschehen, in Parkhäusern oder einsamen Gegenden. Es kann auf den letzten 20 Metern bis zur Haustür gefährlich werden, sogar beim Aussteigen aus dem Auto an der Straße.

App aus Osnabrück

In solchen Situationen will die App „Mein Notruf“ helfen. Entwickelt hat sie Sicherheitsexperte Lothar Röwer. Schon 2016 hat der Osnabrücker Unternehmer der Frauenberatungsstelle einige dieser elektronischen „Schutzengel“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Und kurz vor den Weihnachtstagen – eine heikle Zeit, in der es oft zu Eskalationen kommt – brachte er auf Bitten von Maria Meyer weitere App-Zugänge vorbei.





Dieses Mal sind es 50 codierte Apps, die Reinhard Sliwka im Namen der „Lions“ in die Beratungsstelle bringt. Die App kann für Frauen in Not die Rettung in letzter Sekunde sein. Sie bedeutet Sicherheit und Schutz, vor allem aber eine schnelle, sofortige Hilfe. Und sie stärkt Frauen, sich zu trauen, den Weg raus aus der Gewaltspirale in ein neues Leben zu gehen. Ohne Angst.

Notruf mit einem Klick

Das Prinzip der App ist einfach. Wird der Alarm ausgelöst, landet der Notruf in Bruchteilen von Sekunden in der Notrufzentrale von Röwer. Egal, ob das Handy entrissen oder zertrümmert wird, die Botschaft ist mit dem Auslösen längst in der Zentrale angekommen. Sie ist rund um die Uhr besetzt und befindet sich an einem geheimen Standort in Osnabrück. Das Gebäude ist auf höchstem Niveau gesichert. Dank GPS ist sofort klar, woher der Notruf kommt und anhand des Codes weiß man, wer ihn ausgelöst hat. Augenblicklich ruft der Mitarbeiter der Notrufzentrale zurück. Erhält er keine Antwort, alarmiert er automatisch die nächstgelegene Polizeistation mit der ermittelten Adresse.

Pöbeleien, verbale Attacken, körperliche Angriffe sind immer mehr gang und gäbe. Eine Verkäuferin in einer Parfümerie in der Großen Straße erzählt, dass sie aufgrund ihres ausländischen Namens von einem Mann übel beschimpft und bedroht wurde. Sie solle „gefälligst verschwinden“, habe er zu ihr gesagt.

„Mein Mann hält mich für seinen Besitz“

Öffentliche Anmache, sexuelle Übergriffe und unbegreifliche Angriffe, wie der auf Miriam M., sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs, vieles geschieht hinter verschlossenen Türen. Deshalb ist Maria Meyer von der Frauenberatungsstelle so glücklich über die 50 neuen Notruf-Apps. Sie weiß, welche Frau diese App jetzt gerade dringend braucht. Auch Kornelia Krieger muss nicht lange überlegen. Vor einigen Wochen hatte die versierte Familientherapeutin über den Frauennotruf (0541 8601626) eine völlig verzweifelte, weinende Frau am Telefon. Wiederholt hatte ihr Mann sie geschlagen, gedroht, ihr und den drei Kindern etwas anzutun. „Mein Mann hält mich für seinen Besitz“, sagte sie und hatte Angst, dass er sie und die Kinder wirklich umbringen wird, wenn sie sich von ihm trennen würde.

„Die größte Gefahr für eine Frau ist der eigene Mann“, sagt Kornelia Krieger. Seit fast 40 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema Gewalt. Erst hat sie im Frauenhaus gearbeitet, seit 1990 in der Beratungsstelle. Sie erlebt tagtäglich, was Frauen erleiden und erdulden, bisweilen ist es ein jahrelanges Martyrium. Krieger betont: „Die Notruf-App auf dem Handy verleiht Frauen enorme Sicherheit. Sie ist besonders wichtig für Frauen, die extrem misshandelt werden und die nicht mehr handlungsfähig sind. Mit der App haben sie ein Instrument, wieder in die Handlungsfähigkeit zurück zu gehen, zu spüren: Ich bin in der Lage, selbst etwas zu tun!“

Fakten und Zahlen

Die Hintergründe der Gewalttaten gegen Frauen beginnen bei der Lust an der Demütigung, der Demonstration von Macht und enden in Vorstellungen uralter, längst überholter, männlicher Rollenbilder. Fakten und Zahlen sprechen Bände: Zehntausende Männer in Deutschland treten, schlagen, vergewaltigen und bedrohen ihre Partnerin. Alle zwei bis drei Tage stirbt eine Frau, weil ihr aktueller oder ehemaliger Lebensgefährte sie erstochen, erschossen oder totgeprügelt hat – aus Eifersucht, Frust, gekränkter Eitelkeit.

2017 registrierte das Bundeskriminalamt 138 893 Fälle von häuslicher Gewalt. In mehr als 110 000 Fällen waren Frauen die Opfer. 147 überlebten die Angriffe ihres Ehemannes, Freundes oder Ex-Partners nicht.

Zuhause als gefährlichster Ort

Erschütternd ist: Das eigene Zuhause, der vermeintlich sicherste Ort, ist der absolut gefährlichste Ort für Frauen. Auch in Osnabrück. 600 Fälle verzeichnet die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt, kurz BISS genannt, im vergangenen Jahr. „Und die Dunkelziffer ist groß“, schätzt Kornelia Krieger. Das achtköpfige Team der Beratungsstelle gerät oft an die Grenzen seiner Belastbarkeit. „Es gibt nur drei Vollzeitstellen“, erklärt die Therapeutin, drei weitere 30-Stunden-, eine 20- und eine 11-Stunden-Stelle, dazu zwei Verwaltungsstellen. Stadt, Kreis und Land teilen sich die Finanzierungskosten. Jedes Jahr wird neu verhandelt. Die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen. Und das Haus, direkt hinter dem Rosenhof gelegen, hat schon mal bessere Zeiten gesehen.





Die Fassade ist trist, der Eingang erschreckend nüchtern, kahl, fast gruselig, obwohl herrlich fröhliche Fotografien strahlender, lachender Frauen und freche Motive an den aschfarbenen Wänden hängen. Auf der steilen, langen Treppe nach oben in den ersten Stock gibt es kaum eine Stufe, die nicht abgetreten ist und keine Macken hat. Ein Haus, das von außen nicht unbedingt einladend wirkt, aber oft besucht wird und mit einer Abhöranlage und Sicherheitstüren gut gesichert ist. Es ist ein Schutzraum für Frauen, die in allerhöchster Not sind, nicht selten sogar in akuter Lebensgefahr. Hier finden sie Hilfe, Rat und Begleitung. Für Männer ist dieses Terrain eine absolute Tabuzone.



MeToo

Dank der „ MeToo“ Bewegung bleibt Gewalt an Frauen nicht mehr geheim und im Dunkel, wie einst, sondern ist ein öffentliches Thema, das auf höchster Ebene ein Politikum ist.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will die Anzahl der Frauenhäuser mithilfe von Bundesmitteln ausbauen. Sie weiß, dass die 350 Frauenhäuser und 600 Fachberatungsstellen, die gerade einmal rund 30.000 Frauen und Kinder versorgen, längst nicht ausreichen. Der Bedarf in der Betreuung für Frauen, die Gewalt und tiefe seelische Verletzungen erleiden, ist wesentlich größer.