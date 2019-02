Osnabrück. Aus fünf singenden Kölnern besteht die A-Cappella-Gruppe Basta. Am Mittwoch, 27. Februar, besingen sie im Rosenhof in Osnabrück etwas, was es zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens noch nicht gab.

Im nächsten Jahr können die Mannen von Basta einen runden Geburtstag feiern. Dann gibt es das Quintett 20 Jahre. Die Schulfreunde René Overmann und William Wahl sangen schon als Teenager in A-Cappella-Gruppen zusammen. Im Jahr 2000 bildeten sie zusammen mit Werner Adelmann und Andreas Hardegen das Quartett Basta, um eine Sängergruppe zu bilden, die eigene Lieder singt.

Hardegen ist mittlerweile ausgestiegen und durch Arndt Schmöle ersetzt worden. Durch den Einstieg von Hannes Herrmann vor drei Jahren ist aus dem Quartett ein Quintett geworden.

Basta ist durch verschiedene Fernsehauftritte und durch Konzerte wie beim Kölner Weltjugendtag 2005 vor 120000 Menschen bekannt geworden. 2010 erreichte die Gruppe auch Leute außerhalb des Musik-Geschäfts. In dem WM-Jahr nahm Basta das Lied „Gimme Hope, Joachim“ auf. Das Stück war ausnahmsweise keine Eigenkomposition, sondern ein Cover von Eddy Grants „Gimme Hope, Jo’anna“. Aber es brachte die Qualitäten der Band auf den Punkt: Gesangliche Qualitäten auf hohem Niveau gepaart mit witzigen Texten.

Im Oktober 2018 brachte Basta das Album „In Farbe“ raus. Und damit geht die Gruppe momentan auf Tournee. In Syke bei Bremen gastierte sie Ende Januar. „Das Kölner Quintett bot kreative und kritische, hintergründige und hinhörenswerte Texte, machte die Hintergrundmusik ohne viel Tamtam und ohne Instrumente gleich mit und sorgte für beste Stimmung“, schrieb der Weser-Kurier. In Syke frönten die Sänger auch ihrem Faible für „das weltbekannte holländische Duo“ namens Abba und sangen die Hits der Pop-Gruppe auf ihre eigene Art. Aus „Super Trouper“ wurde „Super Puter“ und aus „SOS“ wurde „Wenn ich bei Esso ess“. Ihre Version von „Chiquitita“ griff ein ganz aktuelles Thema auf: Helikoptereltern. Weil „der Sohn Korbinian-Flynn ein ganz besonderes Kind“ sei, müsse er in eine „schicke Kita“ geschickt werden, berichtete der Chronist des Weser-Kuriers.

In Anlehnung an einen Helden des Schwarz-Weiß-Fernsehens, Heinz Erhardt, singen Basta am Mittwoch in Osnabrück „Noch’n Lied“. Die Lacher werden sie wohl auf ihrer Seite haben.

Basta, Rosenhof, Osnabrück, Mi., 27. 2., 20 Uhr, Eintritt: 29,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.