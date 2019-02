Osnabrück/Bramsche/Wallenhorst. Mit Werken von Werke von Arriaga, Mendelssohn und Beethoven eröffnet das Aris Quartett am Sonntag das Konzertjahr im Kloster Malgarten in Bramsche. Was sie nicht spielen, sind die Lobeshymnen, die auf die vier jungen Musiker gesungen werden

„Das Aris-Quartett macht den düsteren Schostakowitsch zu einem Klangerlebnis, bei dem das Publikum den Atem anhält“, schrieb der Kritiker der Süddeutschen Zeitung erst im Januar nach einem Konzert in München. Anna-Katharina Wildermuth und Noémi Zipperling (beide Geige) sowie Caspar Vinzens (Viola) und Lukas Sieber (Cello) spielen seit zehn Jahren zusammen. Das Ensemble, dessen Name sich aus den letzten Buchstaben der Vornamen der Musiker zusammensetzt, hat zwar zahlreiche Preise gewonnen. Einen großen Bekanntheitsgrad hat das Quartett aber noch nicht.



Das Konzert des Aris Quartetts im Kloster Malgarten in Bramsche beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Eintritt: 19 Euro (Restkarten). Kartentelefon: 0541/323-2202.





Gesang

Wegen der großen Nachfrage kommt Sängerin Britta von Anklang am Sonntag nochmal ins Ruller Haus in Wallenhorst. Dort präsentiert sie romantischen Gesang und stacheliges Kabarett.

Erst im November 2018 war Britta von Anklang im Ruller Haus und begeistere dort ihr Publikum. Jetzt gibt es ein schnelles Wiedersehen. Ihr Können und ihr Talent liegen irgendwo zwischen Cindy & Bert und Dieter Hildebrandt. Die aktuelle Trägerin des Ratinger Frauenkulturpreis singt von Georg Kreisler, George Bizet und den Comedian Harmonists und lässt ihren politischen Wortwitz spielen.

Der Auftritt von Britta von Anklang im Ruller Haus in Wallenhorst beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Eintritt: 14/7 Euro. Kartentelefon: 05407/8137750.

Revue

Am 20. Februar 1909, also vor fast genau 110 Jahren, wurde Heinz Erhardt in Riga geboren. Die Revue der Kammeroper Köln erinnert am Sonntag in der Osnabrück-Halle an einen der besten Komiker Deutschlands.

Das Ensemble der Kammeroper reist mit einer Band an, um auch das musikalische Schaffen Heinz Erhardts auf die Bühne zu bringen. So wird sein Lied „Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn“ ebenso intoniert wie „Drei Mann in einem Boot“. Und natürlich gibt es eine Auswahl der unzähligen Bonmots, die Erhardt geschrieben hat, wie zum Beispiel „Es hat keinen Sinn, den Brunnen zuzuschütten, wenn das Kind verbrannt ist“ oder „Frauen sind die Juwelen der Schöpfung. Man muss sie mit Fassung tragen“. Im Mittelpunkt der Revue steht der Schauspieler Thorsten Hamer. Er ähnelt dem Komiker vom pomadisierten Scheitel bis zur Sohle.

Die Heinz Erhardt Revue in der Osnabrück-Halle beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Eintritt: 47,70 bis 58,80 Euro. Kartentelefon: 0541/34900.