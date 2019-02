Osnabrück. Das Festival „Folk meets Osnabrück“ begründet im Haus der Jugend so langsam aber sicher eine eigene Tradition.

Drei Bands sind am Samstag bei „Folk meets Osnabrück“ mit dabei: The Assassenachs aus Groningen, die Kilkenny Band aus Osnabrück und die Cobblestones aus Berlin. Die Mischung aus zwei überregionalen und einer Osnabrücker Band scheint sich bewährt zu haben. Die Kilkenny Band ist bereits zum zweiten Mal an Bord. Die drei Bands spielen irischen, schottischen, englischen und amerikanischen Folk.

Veranstaltet wird das Festival von Ulrich Prukop. Der 50-Jährige ist selbst Musiker bei den Irish Folk Friends und seit 2002 in der Folk-Szene aktiv. „Vorher kannte ich nur die Pogues, die Dubliners und Flogging Molly“, sagt er lachend. Aber im Laufe der Jahre hat er sich in die Materie eingearbeitet und lohnenswerte Musiker und Bands entdeckt.

Vor drei Jahren hat er das erste Mal im Saal Bocksmauer im Haus der Jugend ein Folk-Festival organisiert. Im Jahr danach ist er in den großen Saal des Hauses der Jugend umgezogen. Die Musiker der ersten Auflage von „Folk meets Friends“ seien noch aus Verwandten und Freunden rekrutiert worden, erzählt er. Und weil die Premiere erfolgreich war, wurde das Festival weiter geführt.

Die Cobblestones spielen zum ersten Mal in Osnabrück. Prukop erzählt, er habe die Band in der Druckerei in Bad Oeynhausen gesehen und sei gleich überzeugt gewesen. „Das war musikalisch erste Sahne, so was sieht man selten. Es ist das Beste, was man kriegen kann“, schwärmt er von dem Quartett. Die Band spielt irischen und schottischen Folk, der mit Charme und viel Witz vorgetragen wird. Das Repertoire der Cobblestones umfasst eine Bandbreite, die vom zotigen Sauflied bis zur wehmütigen Ballade reicht.

Den Weg nach Osnabrück kennen The Assassenachs aus Groningen. Sie sind schon einmal in der Hasestadt aufgetreten. „Das gefiel mir sehr gut. Sie spielen flotte und langsame Lieder mit tollem Gesang und einem sehr guten Akkordeon“, sagt Prukop. Die zwei Schotten und der eine Niederländer der Assassenachs sind mit ihrer Mischung aus keltischem Folk und zeitgenössischen Kompositionen in ganz Europa in Pubs, Clubs, Konzerthallen und Festivals in Europa aufgetreten.

Bei jedem Festivals sind auch Lokalmatadoren dabei. Das ist wie im vergangenen Jahr die Osnabrücker Band The Kilkennys. „Es wurde nachgefragt, ob sie in diesem Jahr noch einmal spielen können“, sagt Prukop. Das Quartett hat im September ihr Album „Eisenblarney“ vorgestellt. Ihr vielseitiges irisches Repertoire, das mit bekannten Trinkliedern der Dubliners sowie schnellen Instrumentalstücken und tiefgründigen Balladen bis zu modernen Songs der Folkszene bestückt ist, findet immer mehr Anhänger.

Folk meets Osnabrück, Haus der Jugend, Osnabrück, Sa., 23. 2., 19.30 Uhr, Eintritt: 22 Euro. Kartentelefon: 0541/323-4178.