Osnabrück. Was die Gesellschafter des Flughafens Münster/Osnabrück vom aktuellen Krisenmanagement halten und warum besonders die Reaktion einer Fraktion in Münster überrascht.

In der Region Osnabrück gelten die Grünen schon lange als FMO-Kritiker. Erst am Mittwoch betonten die Osnabrücker Grünen erneut, dass die Stadt mit ihrem 17-prozentigen Gesellschafteranteil ein erhebliches Risiko trage. Sie begrüßten die Debatte, die der von der SPD unterstütze Landratskandidat Horst Baier angestoßen hatte (wir berichteten). Grünen-Fraktionschef Volker Bajus mahnte, dass jeder vernünftige Vorschlag es wert sei, geprüft zu werden und erklärte: „Schließlich ist aus Klimaschutzgründen sowieso ein Umdenken zwingend.“ Es brauche ein belastbares Zukunftskonzept, um wieder auf Konsolidierungskurs zu kommen.

Nach der Meldung, dass die Airline Corendon bis Oktober mehr als halb so viele Passagiere befördern will, wie Germania im gesamten vergangenen Jahr, fügte Bajus hinzu: Der aktuelle Erfolg mit Corendon Airlines solle „nicht darüber hinweg täuschen, dass die Zeiten unbegrenzten Wachstums vorbei sind“. Die Altlasten Terminalausbau und Startbahnverlängerung würden die Gesellschafter bis heute belasten. Zusätzliche Ausgaben für die kommunalen Eigentümer seien nicht zu verantworten.

Das sagt die schwarz-grüne Koalition in Münster

Diametral entgegen steht die Reaktion der Grünen in Münster. Der verkehrspolitische Sprecher Münsteraner Grünen-Fraktion Carsten Peters betont:

„Aus unserer Sicht hat der FMO seine Bedeutung als Regionalflughafen auch für die regionale Wirtschaft“ Carsten Peters, Verkehrspolitischer Sprecher der Grünen in Münster

Die Frage einer möglichen Privatisierung sei bereits intensiv geprüft worden: „Ohne sinnvolles Ergebnis oder gar Investoren“, fügt das FMO-Aufsichtsratsmitglied der Öko-Partei hinzu. Für Peters steht fest: „Unsere Fraktion trägt das Entschuldungskonzept mit.“



Grüne und CDU bilden in Münster eine schwarz-grüne Koalition. Ähnlich wie Peters kommentiert der CDU-Stadtratsfraktionschef Stefan Weber die Entwicklung an dem Flughafen, an dem die Stadt Münster die meisten Anteile (35 Prozent) hält: „Der FMO Geschäftsführung gelingt es offensichtlich, die Germania-Ausfälle, so gut es geht, zu kompensieren.“ Dazu trage die neue Airline Corendon bei, die ab Mitte April eine Ganzjahresstationierung vornehme. In Kürze sei mit weiteren, zusätzlichen Flügen aus verschiedenen Zielgebieten zu rechnen, auch wenn kurzfristig die Germania-Kapazitätslücke nicht komplett zu schließen sein werde. Weber fügt hinzu: „Ob und gegebenenfalls welche Folgen die Germania-Insolvenz für den FMO haben wird, kann frühestens eingeschätzt werden, wenn die Geschäftsführung einen aktualisierten Wirtschaftsplan vorgelegt haben wird.“



So reagiert Münsters Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) lobt FMO-Chef Rainer Schwarz über den grünen Klee: „Es ist ein Segen, dass die Geschäftsführung so professionell ist. Ich bin sicher, dass das Engagement von Corendon neue Impulse setzt.“ Er sieht in der mangelnden internationalen Erreichbarkeit unserer Region „ein Riesendefizit, das wir über den FMO auch für die nächsten Jahrzehnte schließen müssen.“ Lewe prognostiziert, dass die Reisetätigkeiten der Wirtschaft und der Forschung weiter zunehmen werden. Unabhängig davon geht er aber weiterhin davon aus, dass der FMO bis 2021 wieder eine schwarze Null erreichen wird. Der Vertrag mit Corendon Airlines sei dafür ein wichtiger Baustein, weitere werden nach seiner Prognose folgen. Die Stadt Münster investiert im Rahmen des FMO-Finanzierungskonzepts bis 2020 jährlich rund 5,9 Millionen Euro, um den FMO zu entschulden.

Das sagt der zweitgrößte Gesellschafter

Der Kreis Steinfurt ist mit 30 Prozent der Anteile am FMO zweitgrößter Gesellschafter und wird nach eigenen Angaben bis 2020 insgesamt rund 30 Millionen Euro in die Entschuldung des Flughafens investiert haben. Landrat Klaus Effing (CDU) hält den FMO für unverzichtbar für den Wirtschaftsstandort Kreis Steinfurt. Inwieweit die Germania-Insolvenz die FMO-Wirtschaftspläne beeinträchtige, sei noch nicht abzuschätzen. Dass die neue Airline Corendon für den Sommerflugplan aber bereits 17 Abflüge pro Woche plant, freut Effing „außerordentlich“. Das Interesse anderer Anbieter an dem Flughafen zeige „die hohe Attraktivität dieses Standortes“.

So freuen sich IHK und Handwerkskammer

Die Präsidenten von IHK und Handwerkskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, Uwe Goebel und Reiner Möhle, sahen sich angesichts der aktuellen Diskussion zu einer gemeinsamen Stellungnahme veranlasst. Sie beschreiben den FMO als „eine unverzichtbare Infrastruktureinrichtung für die Region, gerade weil sich die Unternehmen immer häufiger auch international bewegen“. Eine durch einen Verkauf entstehende Abhängigkeit von ausländischen Investoren würde erhebliche Risiken für die Zukunft des Flughafens bergen. Der aktuelle Vertragsabschluss ist ein gutes, ermutigendes Zeichen.

Das sagt die CDU Osnabrück

Ähnlich sieht es CDU-Stadtratsfraktionschef Fritz Brickwedde: „Der FMO stellt für die Region Münster-Osnabrück eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung dar wie Autobahnen, Schienen oder Kanäle.“ Viele Unternehmen in einer stark von Arbeitsteilung und Export geprägten modernen Wirtschaft benötigten den Flughafen. Die Ferienflieger leisteten einen positiven Beitrag zum Ergebnis, seien aber nicht vorrangig für das Engagement der kommunalen Gesellschafter. Das FMO-Management müsse nach der Germania-Pleite Fluggesellschaften vor allem für die Kanaren gewinnen. . Mit Corendon sei es gelungen, den größten Teil der Germania-Lücke zu schließen.

Osnabrücker SPD-Fraktionschef lobt FMO-Chef Schwarz

Auch SPD-Stadtratsfraktionschef Frank Henning begrüßt, dass nur eine Woche nach der Germania-Insolvenz ein neuer Partner für den FMO präsentiert wird:

„Dass es gelungen ist, mindestens 50 Prozent der durch Germania ausfallenden Flugbewegungen durch die neue Fluggesellschaft Corendon zu ersetzen, ist eine außerordentliche Leistung der Geschäftsführung, zu der ich Herrn Professor Schwarz als Geschäftsführer des FMO nur beglückwünschen kann.“ SPD-Fraktionschef Frank Henning

Mit der niederländisch-türkischen Corendon Airline könne der niederländische Markt noch besser abgedeckt werden. Nun gelte es, die Entwicklung am FMO abzuwarten „und keine Schnellschüsse zu produzieren“.



Kritik der Linken in Osnabrück

Giesela Brandes-Steggewentz und Heidi Reichinnek von der Linke-Fraktion in Osnabrück stehen dem FMO weiterhin kritisch gegenüber und schreiben in einer Mitteilung: "Auch wenn jetzt mit der Corendon Airlines die nächste Billig-Airline in den Startlöchern steht, bleiben die Probleme die gleichen. Sowohl für das Personal, als auch für den städtischen Haushalt, der im Zweifel immer weiter öffentliche Gelder nachschießen muss."

Lob vom Oberbürgermeister und vom Landrat

Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert freut sich über 150.000 zu erwartende Corendon-Passagiere bis Oktober, die den Ausfall von Germania bei den touristischen Zielen „größtenteils kompensiert“. Der FMO-Aufsichtsratschef fügt hinzu: "Über die konkreten Auswirkungen der Insolvenz von Germania und der neuen Airline-Verbindungen auf das Jahresergebnis 2019, die Planungswerte für den Wirtschaftsplan 2020 und die Fortschreibung des Finanzierungskonzeptes werden wir uns im Aufsichtsrat noch informieren lassen."

Landrat Michael Lübbersmann lobt, dass die FMO-Geschäftsführung so schnell einen Ersatz für Germania gefunden hat. Der neue touristische Anbieter stärke den Flughafen in Greven, "der ja auch für die regionale Wirtschaft von großer Bedeutung ist".