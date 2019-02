Osnabrück. Prominente Unterstützung für das Kinderhospital Osnabrück: Der schrille Rockmusiker und Künstler Udo Lindenberg hat extra ein Bild gemacht, das zurzeit im Internet versteigert wird.

„Das wird der Udo sein“, dachte Wilfried Siemering, als das Paket aus Hamburg ankam. Er ist Verwaltungsdirektor des Kinderhospitals am Schölerberg – und ausgesprochener Lindenberg-Fan. „Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los“, ist das Motto des Bildes. Der Spruch zierte bereits vorherige Werke des Künstlers. Die ersten Worte könnten irritierend wirken, so Siemering, als Ganzes genommen sei der Spruch aber „so positiv und passe zu den Kindern und Jugendlichen in der Psychiatrie, da die jungen Menschen oft Suizidgedanken haben“.

So schrieb er Lindenberg kurzerhand einen Brief mit seinem Anliegen. Drei Wochen später hielt er das extra für diese Aktion erstellte Werk in der Hand. Nachdem die Galerie Walentowski aus Werl die Echtheit zertifiziert hatte, konnte die Versteigerung auf der Online-Auktionsplattform Ebay beginnen. Am Freitagnachmittag lag das höchste Gebot immerhin schon bei 6600 Euro.



Geld für Spielplatzbau

Das Hospital stecke zurzeit in Umbaumaßnahmen, berichtet Siemering. Für die Kinder soll es ab Sommer einen neuen Spielplatz mit Seilbahn, Basketballfeld sowie Sitzmöglichkeiten geben.Ein Großteil der Arbeiten sei schon erledigt. Ein kostspieliges Projekt also, für das der Auktionserlös verwendet werden soll.

Der Hospitalsleiter hofft, dass in den letzten Auktionstagen noch einige Gebote eingehen werden. Bis zum 20. Februar bleibt jedenfalls noch Zeit. Wer teilnehmen möchte, findet hier die Auktion.