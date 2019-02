Osnabrück. Die Mordanklage ist vom Tisch. Nicht nur die Verteidigung, auch Staatsanwalt und Nebenklage plädierten im Prozess um den Tod einer 61-Jährigen im März vergangenen Jahres jetzt auf Totschlag. Und dennoch: Auch im Anblick dieser Einigkeit bleiben viele Fragen offen.

Vor allem das Motiv konnten weder Zeugen noch Sachverständige ans Tageslicht bringen. Und so bleibt auch in den Augen der Staatsanwaltschaft die Frage nach dem "Warum".

"Was bringt einen Menschen dazu, der Frau das Leben zu nehmen, die ihm das eigene Leben geschenkt hat?"

Der Vorwurf des Mordes mit dem Merkmal der Heimtücke war nach der Beweisaufnahme nicht aufrecht zu erhalten. Der Staatsanwalt machte denn auch nicht viel Federlesens und reduzierte den Vorwurf gleich zu Anfang seines Plädoyers auf den Paragrafen 212 des Strafgesetzbuches, der sich mit dem Straftatbestand des Totschlags befasst. Mithin wird dem Angeklagten, der am 29. März 2018 seine Mutter mit einem Nageleisen erschlagen haben soll, eine lebenslange Haftstrafe, wie sie ihn im Falle einer Verurteilung wegen Mordes erwartet hätte, wohl erspart bleiben.



Kein Mordmotiv

Warum kein Mord? Zunächst einmal ist da der Angeklagte, der sich zur Tat ebenso ausschweigt, wie zu der Zeit davor und danach. Zu seinen persönlichen Verhältnissen verlor er wie zu der Beziehung zu seiner Mutter kein Wort. Aus dieser Richtung gab es also keine Hinweise, die für oder gegen das Mordmotiv Heimtücke oder ein anderes (Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken) hätten sprechen können.

Keine absolute Sicherheit

Abwehrverletzungen bei der Getöteten, der Angriff, der ausschließlich von vorne geführt wurde und Hämatome am Oberkörper des Opfers lassen in den Augen der Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes nicht mit "absoluter Sicherheit" zu. Diese Punkte wertete die Staatsanwaltschaft letztendlich höher, als unter anderem die Tatsache, dass der Angeklagte sich nachweislich der Untersuchung seines Notebooks wohl schon vor der Tat mit dem Thema Leichen und deren Beseitigung beschäftigt hatte und auch, dass der Tatort vermutlich direkt hinter der Haustür zu verorten ist, die Tote mithin an diesem Abend des 29. März direkt nach ihrer Heimkehr von einem Saunabesuch erschlagen wurde.

Mit Bezug auf den psychiatrischen Gutachter konnte der Staatsanwalt auch eine verminderte Steuerungs- oder Schuldfähigkeit ausschließen, die eine Reduzierung des Strafmaßes begründen könnten.

"Was könnte zugunsten des Angeklagten sprechen? Nichts!"

Der Vertreter der Anklage vermochte vor allem im Angesicht der Brutalität der Tat kein Argument sehen, dass für eine Niedriges Strafmaß hätte sprechen können. Auch der vom psychiatrischen Gutachter ins Spiel gebrachte These, dass das enge Verhältnis des Sohnes zur und dessen Abhängigkeit von der Mutter in einen dynamischen Prozess geführt habe, der sich am Ende in der Tat entladen habe, mochte der Staatsanwalt nicht folgen. Seine Forderung: 13 Jahre Haft wegen Totschlags.



Anzeige Anzeige

Gerade der letzte Punkt war es, der den Verteidiger des 32-Jährigen zur Gegenrede herausforderte. Für ihn stellt die Theorie des Gutachters durchaus eine plausible Begründung für die Tat dar. Zumindest sei dieser Ansatz in die Strafzumessung einzubeziehen. Von der Schuld des Angeklagten ist aber auch der Verteidiger überzeugt.

"Es gibt keinen Zweifel daran, dass mein Mandant die tödlichen Schläge geführt hat."

Die Tat sei ein Versuch gewesen, aus der starken Bindung zur Mutter herauszukommen. Sein Mandant sei den Ausführungen des Gutachters zu Folge mit der Tat dann letztendlich in eine Situation hineingeraten, in der es ihm "unmöglich war, noch die Bremse zu ziehen".



Ein solcher nur noch durch den Eingriff einer dritten Person von außen zu stoppender Tatablauf ist auch aus dem Bereich des erweiterten Suizids bekannt. Hier gilt ebenfalls, dass gegebenenfalls ohne das Vorliegen einer psychischen Erkrankung, eine vom Täter nicht mehr aus sich heraus zu stoppende Tathandlungen mit all ihren fatalen Folgen bis zum bitteren Ende ausgeführt wird.

Ob sich das Gericht den Ausführungen des Verteidigers anschließt und diese mögliche Disposition, die allerdings nicht gutachtengestützt ist, da der Angeklagte sich bei den psychiatrischen Explorationen nicht geäußert hat, für ein milderes Strafmaß als das von der Staatsanwaltschaft geforderte ausspricht, wird sich bei der Urteilsverkündung am 28. Februar im Landgericht, Saal 272, um 9 Uhr zeigen.