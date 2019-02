Osnabrück. Beim "Osnabrücker Abend" der SPD prallten im Haus der Jugend die Meinungen aufeinander: Viele Pflegekräfte sind empört darüber, dass sie zu einer zahlungspflichtigen Mitgliedschaft in der Pflegekammer gezwungen werden; andere sehen die politischen Vorteile dieser neuen Einrichtung.

Felix Berkemeyer hatte keinen leichten Stand. Besser gesagt: Er musste einem Sturm der Empörung standhalten. Und so recht konnte er auf viele konkrete Vorwürfe nicht antworten. Obwohl er eigentlich eine gute Sache vertritt: die Sache der Pflegekräfte. Er selbst ist eine; er arbeitet auf einer Osnabrücker Intensivstation. Aber nebenher ist er Mitglied der Kammerversammlung der Niedersächsischen Pflegekammer. Und um die tobt ein erbitterter Streit, der auch in Haus der Jugend deutlich wurde.

Eigentlich ist die Pflegekammer eine gute Idee, da sind sich viele einig. Ähnlich wie die mächtige Ärztekammer soll sie die Interessen der Pflegekräfte in politischen Entscheidungsprozessen vertreten. Dafür nahm sie im August 2018 als Körperschaft öffentlichen Rechts ihre Arbeit auf. „Wer was abhaben will, wenn der Kuchen verteilt wird, muss mit am Tisch sitzen“, sagt Claudia Schüßler, die für die SPD im Landtag sitzt und Befürworterin der neu errichteten Pflegekammer ist. Sie ist nicht die einzige im Publikum. „Man muss strategisch denken und dabei hat eine große Kammer eine enorme Wucht“, sagt ein Krankenpfleger. Doch er bleibt in der Minderheit.

Große Empörung

Denn die Wucht der Empörung ist größer. Und das liegt daran, dass mit Errichtung der Pflegekammer alle in der Pflege tätigen examinierten Kräfte qua Beruf zahlungspflichtiges Mitglied der Kammer sein müssen. Gemeldet werden sie von ihren Arbeitgebern, ganze Datensätze gingen an die Kammer. „Alles in Übereinstimmung mit Verfassungsrecht und EU-Recht“, betont Berkemeyer, aber das hilft nicht. „Zwangsmitgliedschaft“, sagen mehrere. „Pflichtmitgliedschaft“, entgegnet Berkemeyer. So wie etwa in der Ärztekammer auch. Mit dem Zweck, eine möglichst große Gruppe von Arbeitnehmern zu vertreten. Eben wegen der größeren Wucht. „Freiwillig ist eine Illusion, das funktioniert da nicht“, sagt das Kammermitglied. „Für uns fühlt sich das aber an wie Zwang“, sagen einige. Zumal, wenn sie zwar mal Krankenpflege gelernt haben, inzwischen aber Verwaltungsaufgaben haben. „Was habe ich dann von der Pflegekammer?“

Und zumal die Pflegekammer selbst kurz vor Weihnachten den Karren gegen die Wand gefahren hat. „Das war unglücklich“, sagt Berkemeyer. Andere haben drastischere Worte. Denn: Im Dezember hatte die Kammer an alle Pflichtmitglieder Zahlungsbescheide verschickt. Orientieren sollten sich die Mitgliedsbeiträge an einem Jahresgehalt von 70.000 Euro – falls nicht in relativ kurzer Frist gegenteilige Angaben gemacht werden. Drohend sei der Ton gewesen, von Misstrauen geprägt sagen viele. Reiner Zwang eben. Das hat einen Sturm der Empörung hervorgerufen. „Im Landtag war einiges los“, sagt Claudia Schüßler. Auch die Gewerkschaft Verdi hat Arbeit. „Zur Zeit werden einige Fragen juristisch geklärt“, sagt die Gewerkschafterin Nicole Verlage. „Wir haben die Beitragsordnung bereits geändert“, sagt Berkemeyer.

Eine zweite Chance?

Die Diskussion beim „Osnabrücker Abend“ der SPD zeigt: Den Schaden, den inkompetente und unsensible Kommunikation anrichtet, ist nur sehr schwer wieder gutzumachen. Denn in der Sache sind sich viele einig: dass Berufsverbände und Gewerkschaften nicht ausreichen, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege dauerhaft zu verbessern; dass eine starke Lobby, die in politischen Entscheidungsprozessen anderen Kammern und Interessenvertretern Paroli bieten kann, nötig ist; dass diese Lobby möglichst viele Pflegekräfte vertreten soll und auch über finanzielle Ressourcen verfügen muss. Da sprechen viele Argumente für eine Pflegekammer. Und trotzdem kann man sich am Schluss noch nicht mal darauf einigen, ihr nach dem katastrophalen Start zumindest noch eine zweite Chance zu geben.