Osnabrück. Eine Filiale der Modekette "Gina Laura", die zur Popken Fashion Group gehört, wird Ende März in der Großen Straße aufmachen.

Wo bislang der "Body Shop" Seifen und Kosmetik verkaufte, soll es ab dem 28. März Damenmode ab der Größe 38 geben. Auf die Filiale von Ulla Popken am Jürgensort, die zum selben Konzern gehört und ebenfalls große Größen anbietet, werde die Neueröffnung keine Auswirkungen haben, teilt das Unternehmen mit.

Zur Begrüßung verspricht die Marketingabteilungen spezielle Angebote und einen Eröffnungssekt.

Die Gina Laura GmbH & Co. KG mit Sitz in Oldenburg wurde 1977 als Großhandelsfirma unter der Firma Buddelei Mode GmbH & Co. KG gegründet. Seit dem 1. Januar 2012 gehört die Gesellschaft zur Popken Fashion Group.