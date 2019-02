Wo bis vor Kurzem noch der Schreibwarenladen "McPaper" war, hat an diesem Donnerstag eine Tchibo-Filiale eröffnet. Foto: Achenbach

Osnabrück. Heute eröffnet in der Großen Straße in Osnabrück eine neue Tchibo-Filiale. Für das Unternehmen ist es quasi die Rückkehr an einen alten Standort: Bis vor drei Jahren hatte der Kaffee-Riese ein Ladengeschäft schräg gegenüber betrieben.