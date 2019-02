Osnabrück. Es herrscht weiter Bewegung in der Redlingerstraße: Mitte oder Ende des Jahres wird das "Pink Milk" schließen, das hier mit einem Geschäft für Wohnaccessoires und einem für Kinderkleidung und -spielzeug vertreten ist.

Pink Milk war seit 2005 mit einem Ladenlokal in Osnabrück vertreten, 2011 ist ein Online-Shop hinzu gekommen – und auf den wolle man sich nun konzentrieren, teilt Hubert Jakob von Pink Milk auf Anfrage mit. Ein neues Geschäft an anderer Stelle in der Stadt werde es nicht geben. Wer künftig in den beiden rund 80 und 70 Quadratmeter großen Läden unterkommen wird, steht noch nicht fest.



Der direkte Nachbar von Pink Milk verabschiedet sich ebenfalls aus der Redlingerstraße: Auch das Geschäft "Stilmix", das in erster Linie Lederwaren anbietet, ist derzeit nur noch mit einem Outlet vertreten und wird demnächst schließen. Ein Nachmieter wird noch gesucht. Die Taschen und Accessoires werden dann aber noch in der Redlingerstraße 2 im Geschäft „Die Möllering“ von Stephanie Möllering zu haben sein.

Und noch eine Veränderung gibt es, wenn auch nicht in der Redlingerstraße, so doch in direkter Nähe: Die Buchhandlung zur Heide muss umziehen: Von der Osterberger Reihe/Ecke Kamp geht es an die Dielingerstraße. Der Grund für den Umzug: eine Mietpreiserhöhung.