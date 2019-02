Güterbahnhof als Grünfläche: Unkonventionell, aber nicht zu Ende gedacht

Der Güterbahnhof ist eine Industriebrache – und damit für eine Gewerbeansiedlung besser geeignet als ein Acker oder Wald am Stadtrand. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Es ist ja erfreulich, wenn sich Politiker aufmachen, eingefahrene Gleise hinter sich zu lassen. Auch am Güterbahnhof, wo starre Fronten seit Jahren für Stillstand sorgen. Aber nicht immer ist das, was augenscheinlich so unkonventionell daherkommt, zu Ende gedacht.