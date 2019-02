Osnabrück. Zwei zusätzliche Höchstspannungsleitungen könnten künftig durch das Osnabrücker Land geführt werden - das geht es dem jüngsten Entwurf des Netzentwicklungsplans der Über­tra­gungs­netz­be­trei­ber vor. Im Landkreis stößt das auf Widerstände.

In einer Pressemitteilung sprach sich der Landkreis Osnabrück umgehend gegen weitere Trassen in der Region aus. Kreisrat Winfried Wilkens führte darin insbesondere zwei Gründe an, warum für die Leitungen andere Trassen gewählt werden sollten: „Der Landkreis Osnabrück leistet nicht nur einen erheblichen Beitrag zur Energiewende durch den Ausbau erneuerbaren Energien. Im Osnabrücker Land wurden beziehungsweise werden auch bereits mehrere 380-Kilovolt-Leitungen gebaut.“ Der Landkreis werde sich deshalb im Konsultationsverfahren der Bundesnetzagentur zu den zusätzlichen Leitungen "skeptisch äußern", hieß es in der Mitteilung weiter.

Rückendeckung von den Bürgermeistern

"Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister teilen die Einschätzung von Kreisrat Wilkens voll und ganz", sagte Reinhard Scholz (CDU), Bürgermeister der Stadt Melle und Sprecher der Bürgermeisterkonferenz der Städte und Gemeinden im Landkreis Osnabrück, auf Anfrage. Der Landkreis sei ein "erheblich vorbelasteter Raum" mit mehreren geplanten 380-kV-Höchstspannungsleitungen im Nordkreis und im Südosten und vielen Umspannstationen. "Natürlich wissen wir alle, dass die Energiewende neue Stromtrassen erfordert, aber wir wünschen uns eine gerechte Verteilung der Lasten", sagte er.

Forderung nach Erdverkabelung

Kritik übte Scholz an den aktuellen Planungen für die 380-kV-Leitung, die von Bad Essen-Wehrendorf über das Umspannwerk Osnabrück-Lüstringen nach Gütersloh geführt werden soll. Diese war vom Gesetzgeber als Pilottrasse für eine Teilerdverkabelung ausgewiesen worden; in den aktuell ins Raumordnungsverfahren eingebrachten Entwürfen des Netzbetreibers Amprions ist bislang aber nur ein vier Kilometer langer Teilabschnitt bei Osnabrück als Erdkabel verzeichnet. Sollte es dabei bleiben, sei das Gesetz "Augenwischerei" und habe "nichts mit Redlichkeit der Politik zu tun", beklagte Scholz. "Wir Bürgermeister bleiben dabei, dass wir eine weitergehende Erdverkabelung auf der Trasse fordern", stellte er klar.

Die neue Trasse folgt der alten

Vorbehalte äußerte auch Frank Vornholt, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) "Keine 380-kV-Freileitung am Teuto" und unabhängiger Landratskandidat aus Melle. Auch er setzt sich seit Jahren dafür ein, die 380-kV-Leitung von Wehrendorf nach Gütersloh möglichst als Erdkabel unterirdisch zu verlegen. Er befürchte, dass mögliche zusätzliche Leitungen in Zukunft entlang der derzeit in Planung befindlichen Trasse verlegt werden, sagte Vornholt auf Anfrage. Tatsächlich folgt auch der Planungskorridor für die neue 380-kV-Trasse dem Verlauf der bestehenden 220-kV-Leitung.

Erdkabel neben Freileitung?

Zwei Unterschiede gebe es allerdings, erläuterte Vornholt: Zum einen handele es sich bei den beiden im Netzentwicklungsplan genannten Leitungen um Gleichstromtrassen, die weniger Kabel und damit weniger Platz benötigten als die 380-kV-Wechselstromleitung. Zum anderen gelte für diese Gleichstromtrassen der Erdkabelvorbehalt, das heißt sie müssten unterirdisch verlegt werden – anders als die aktuelle 380-kV-Trasse, die eben nur für eine Teilerdverkabelung ausgewiesen sei. "Es ist also gut möglich, dass die 380-kV-Leitung jetzt als Freileitung gebaut wird, und in einigen Jahren direkt daneben ein Erdkabel für die neue Gleichstromtrasse verlegt wird", warnte Vornholt.

Salamitaktik bei der Planung?

Aus planerischer Sicht sei "absolut verwerflich", dass die Netzentwicklung nicht in ihrer Gesamtheit betrachtet werde, kritisierte Vornholt. Bereits im Netzentwicklungsplan von 2014 sei ein Gleichstrom-Korridor durch das Osnabrücker Land verzeichnet gewesen - auf mehrfache Anfragen der BI habe Amprion aber stets beteuert, dass dieser nicht erforderlich sei; nun zeige sich, dass der Korridor doch benötigt werde. Dieses "Abkoppeln der Verfahren voneinander" führe zu einer deutlichen Mehrbelastung bei der Planung, sagte Vornholt - "diese Salamitaktik ärgert mich".

Lob für den Landkreis

Ausdrücklich lobten Scholz und Vornholt die Unterstützung durch den Landkreis. Das Zusammenspiel sei "exzellent", sagte Scholz; die Bürgermeister fühlten sich bei der Netzentwicklungsplanung "sehr gut vertreten". Auch BI-Sprecher Vornholt würdigte die "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit". Er gehe davon aus, dass der Landkreis in der Angelegenheit weiterhin eine "sehr laute und sehr starke Rolle" einnehmen werde, sagte er.