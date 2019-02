Osnabrück. Mehrere Spendenaktionen des Sportfischerzentrums Osnabrück, der Anglerinitiative "FCK PTA", und dem Angelratgeber Tacklecheck brachte eine beträchtliche Summe für den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück ein.

Hospiz-Geschäftsführer Jan-Felix Simon freute sich über die Zuwendung, „die alles andere als alltäglich ist.“ Hinter der Spende stecke ein ordentliches aber vor allem kreatives Stück Arbeit. Mit Online- und Live-Auktionen inklusive Vorankündigungen auf Facebook wurde ein dicker Spendenfisch an Land gezogen. Aus „ursprünglich einer geplanten Auktion wurden so über vierzig“, erinnern sich die drei Initiatoren Dirk Sazalowski, Frank Lutterbeck und Bodo Fletemeier. Versteigert wurde alles, was in ihrem breiten Anglernetzwerk ergattert werden konnte – von signierten Maßbändern bis hin zu Angelausflügen nach Holland.



Wie das möglich ist? Als sie anderen Anglerfreunden von ihrer Idee erzählten, seien sie direkt auf Begeisterung gestoßen – und eben Unterstützung. „Die Anglercommunity ist eben eine starke Gemeinschaft“, betonte Fletemeyer. Diese Aktion zeige auch, dass innerhalb der Community gute Arbeit geleistet werde. Sie werde jedoch kaum wahrgenommen. Emotional sei es geworden, als man realisierte, welche Beträge zusammenkamen.

Sehr schnell stand dann fest, dass die Summe dem Kinderhospiz gespendet werden soll. „Kinder liegen uns am Herzen“, stimmten die drei Initiatoren überein. Aus eigenen Erfahrungen wisse man zudem, was eine solche Situation für Kinder und Familien bedeute.

Teure Ausbildungen im Hospiz

Susanne Wagner, stellvertretende leitende Koordinatorin des Hospizdienstes, bedankte sich herzlich bei den engagierten Anglern. 25 Familien würden zurzeit begleitet, dazu stünden neben den Hauptamtlichen 60 ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung. „Auch wenn die Zahl der Familien klein erscheinen mag, sind wir mit unseren Mitarbeitern am Limit“, so Wagner. Der Aufwand dahinter sei enorm, da man die Kinder und Familien über viele Jahre hinweg begleite.

An ihre Mitarbeiter richten sie den „Anspruch, sich wie ein Profi zu verhalten“, betonte Simon. Dadurch würden sehr hohe Kosten für die Ausbildung, Workshops und Supervisionen anfallen. Hinzu kämen die Kosten für benötigte Spezialmaterialien. Viele von ihnen sollen den Kindern die Teilnahme am „familiären Leben im Haus ermöglichen“, beschreibt Wagner die Ziele ihrer Arbeit.