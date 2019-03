Osnabrück. Wer sein Kind in einer Osnabrücker Kindertagesstätte anmelden möchte, muss einige Dinge beachten. Hier gibt es Infos zur Online-Anmeldung, zur Platzvergabe, zu erforderlichen Dokumenten und zur Impfberatung.

Wenn Eltern ihre Kinder in einer Kita in der Stadt Osnabrück anmelden möchten, können sie das über das Online-Anmeldeverfahren der Stadt Osnabrück tun. (Hier geht es zum Online-Anmeldeverfahren der Stadt Osnabrück)

Wie funktioniert die Anmeldung in einer Osnabrücker Kita?

Das Kindergartenjahr beginnt immer im August. Wer sein Kind für das gewünschte Kindergartenjahr anmelden möchte, kann dies ab dem 1. November des Vorjahres bis zum 20. Januar des gewünschten Aufnahmejahres tun. (Wer sein Kind also zum August 2020 anmelden möchte, kann dies vom 1. November 2019 bis zum 20. Januar 2020 tun). Das Portal ist vom 21. Januar bis zum 18. April geschlossen, da in dieser Zeit die Kitaplätze vergeben werden. Vom 23. April an ist das Anmeldeportal wieder geöffnet. Ausgewählt werden können bis zu vier Kindertageseinrichtungen pro Kind.

Jedes Kind soll nur einmal im Anmeldesystem erfasst werden. Sollten sich bei Eltern nach der Anmeldung Änderungswünsche ergeben, werden Eltern darum gebeten, diese an die E-Mail-Adresse zu schicken, die Eltern in ihrer Bestätigungs-E-Mail erhalten.

Wie funktioniert die Platzvergabe in einer Osnabrücker Kita?

Die Plätze in den Einrichtungen werden ausschließlich durch die Leitungen der Kitas vergeben. In einer ersten Vergaberunde versenden die Leitungen der Kitas Zusagen im Zeitraum vom 21. Januar bis zum 28. Februar an alle Eltern, deren Kita-Erstwunsch für ihr Kind erfüllt werden kann. Der von den Eltern unterschriebene Betreuungsvertrag muss innerhalb von 14 Tagen bei der Einrichtung vorliegen, ansonsten verfällt der Kitaplatz. Bekommen Eltern keinen Platz für ihr Kind in der ersten Wunscheinrichtung, dann geht die Anfrage automatisch an die weiteren von den Eltern ausgewählten Kitas. Das gesamte Verfahren dauert nach Angaben der Stadt erfahrungsgemäß bis Ende April. Eltern bekommen per E-Mail automatisch eine Benachrichtigung, in welcher Einrichtung sich die Anfrage befindet. Die Stadt bittet darum, die Nachrichten bis zur endgültigen Aufnahme in einer Kita aufzubewahren.

Wer kann sich an in den Kitas in Osnabrück anmelden?

Um einen Platz in einer Osnabrücker Kita zu bekommen, müssen die Kinder in der Stadt Osnabrück wohnen. Die Stadt Osnabrück rät Eltern, die ihr Kind bereits vor einem geplanten Umzug nach Osnabrück in einer Kita anmelden möchte, den geplanten Umzug im Anmeldeformular zu vermerken.

Welche Dokumente werden für eine Anmeldung in einer Osnabrücker Kita benötigt?

Welche Dokumente Eltern bei einer Anmeldung in einer Osnabrücker Kita benötigt werden, kann nicht pauschal beantwortet werden und ist von Kita zu Kita unterschiedlich. Nach Angaben der Stadt muss ein schriftlicher Nachweis über eine Impfberatung vorliegen, das bedeutet, dass sich Eltern bei einem Arzt über wichtige Schutzimpfungen beraten lassen müssen. Der Nachweis kann durch die Vorlage des Impfausweises, des Vorsorgeheftes oder einer ärztlichen Bestätigung erbracht werden. Die Beratung sollte nach Angaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes sechs bis maximal zwölf Monate vor der Aufnahme in einer Kita erfolgt sein. Die Bescheinigung über eine Impfberatung sollte spätestens mit dem ersten Tag der Aufnahme des Kindes in der Kita vorliegen. Fehlt der Nachweis, kann das Gesundheitsamt die Eltern zu einer Beratung laden. Außerdem drohen den Eltern Geldstrafen von 2500 Euro.

Wie hoch sind die Beiträge in einer Osnabrücker Kita?

Das Monatliche Entgelt ab dem 1. August 2019:

Betreuung von 8 bis 12 Uhr: 110, 79 Euro

Betreuung von 8 bis 16 Uhr: 199,51 Euro

Sonderöffnungszeiten je angefangene halbe Stunde: 11,09 Euro

Mittagsverpflegung: 50 Euro

Kinder haben ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zur Einschulung Anspruch darauf, eine Kindertagesstätte beitragsfrei zu besuchen. Der Anspruch bezieht sich auf eine Betreuungszeit von höchstens acht Stunden täglich.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Kindertageseinrichtungen in der Stadt Osnabrück.



Quellen: Stadt Osnabrück, Niedersächsisches Landesgesundheitsamt