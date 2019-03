Osnabrück. Veterinärmedizinische Einrichtungen haben im Raum Osnabrück ihren Status als Tierklinik aufgegeben. Weil deshalb die 24-Stunden-Rufbereitschaft gestrichen ist, stehen Tierhalter vor einem Problem: Wohin, wenn der Notfall eintritt?

Eine Magendrehung bei einem Hund ist ein tiermedizinischer Notfall. Die Überlebenschance steigt, je schneller er zum Tierarzt kommt. Ohne eine schnelle Versorgung besteht akute Lebensgefahr. „Bei einem derartigen Notfall wäre ich mit meinen Hunden ziemlich aufgeschmissen, denn von Georgsmarienhütte aus bis zur nächsten Tierklinik zu fahren, die große Operationen durchführen und entsprechende Nachsorge bieten kann, würde es zu lange dauern“, sagt Nathalie Winter, Hundetrainerin und Vorsitzende der Georgsmarienhütter Hundefreunde.

Nach Ahlen oder Bielefeld

Oft sei die missliche Lage bei tierischem Notfall Thema unter den Hundehaltern, die sich im Hundefreilauf-Areal des Vereins in Harderberg träfen. Für die Georgsmarienhütter, genauso wie Osnabrücker Tierhalter befinden sich die nächst erreichbaren Tierkliniken in Bielefeld oder Ahlen. Hat Hund oder Katze ein Spielzeug verschluckt und droht daran zu ersticken oder liegt der Hund bereits mit Magendrehung-Symptomen hechelnd mit aufgeblähtem Bauch auf der Seite, würde das Tier die lange Anfahrt womöglich nicht überleben, beziehungsweise in so einem kritischen Zustand in der Klinik eintreffen, indem es für eine OP bereist zu spät ist.





Ein beunruhigendes Gefühl hat auch Martina Nebel, Hundepensionsleiterin aus Badbergen. Von klein auf stets von Hunden umgeben, erlebte sie bereits zweimal, wie ein Hund nur dank sehr schneller Hilfe des Tierarztes dem Tod „gerade noch von der Schippe gesprungen ist“. Mit dem Verdacht auf eine Magendrehung brachte sie ihre Hovawart-Hündin Elya an einem Mittwochmittag 2004 sofort zum Tiergesundheitszentrum Grußendorf nach Bramsche. „Damals hatte Grußendorf noch den Status Tierklinik und ich wohnte noch in Osnabrück. Es waren deshalb nur 20 Kilometer Anfahrt, und weil ich vorher angerufen hatte, war bereits alles für die Not-Operation vorbereitet“, erinnert sich Martina Nebel. Hündin Elya wurde damals gerettet, denn die für ihre OP nötige Anzahl an Ärzten und Helfern war vor Ort und die entsprechende Technik für Not- und Nachbehandlung war gegeben.

Tierklinik in Osnabrück fehlt

Auch wenn jeder Tierhalter zunächst immer versuchen sollte, seinen Haustierarzt zu kontaktieren, ist das Problem oftmals nicht gelöst. „Da kann der Arzt noch so qualifiziert sein, wenn er in seiner Praxis keinen Kollegen hat, der bei der OP assistiert und die Einrichtung für große Operationen nicht vorhanden ist, kann er das Tier nicht retten“, erklärt Martina Nebel. Was fehle sei eine für alle gut erreichbare Tierklinik in Osnabrück, die zu jeder Zeit große Behandlungen durchführen könne.

Es fehlt eine, für alle gut erreichbare Tierklinik in Osnabrück, die zu jeder Zeit große Behandlungen durchführen kann. Martina Nebel, Hundepension-Leiterin





Anzeige Anzeige

„Der Haustierarzt kann ebenso wie in der Humanmedizin der Hausarzt eine Erstversorgung leisten, aber selbstverständlich nicht das Leistungsspektrum eines Klinikums mit Maximalversorgung bieten“, räumt die Osnabrücker Veterinärin Dr. Dana Ladig ein. Nachdem 2017 und 2018 viele Tierärzte in Osnabrück und dem Landkreis die 24-Stunden-Bereitschaft aufgaben, initiierte sie 2018 den städtischen Notdienstring, um Ansprechpartner für Notfälle nachts und an den Wochenenden zu stellen. An diesem Dienst beteiligen sich über zehn Osnabrücker Tierarztpraxen, seit Anfang dieses Jahres in rotierendem Wechsel. Grund für die Abschaffung der 24-Stunden-Rufbereitschaft und somit des Klinik-Status vieler Praxen sei laut Ladig das Arbeitszeitschutzgesetz. Es stelle die angestellten Veterinäre vor ein Problem: „Das Gesetz schreibt ein elfstündiges Arbeitsverbot vor, nachdem nachts gearbeitet wurde. Das bedeutet, behandelt ein Tierarzt einen Notfall in der Nacht, kann er morgens um 8 Uhr nicht zum Dienst in der Praxis bereit stehen“.





Muss man den Notdienst in Anspruch nehmen, erfährt man unter der kostenpflichtigen Notrufnummer 01805/ 000241, welcher Tierarzt in Osnabrück im Dienst ist. Auch auf den Internetseiten der Osnabrücker Tierärzte sind die jeweiligen Ansprechpartner zumeist einen Monat im Voraus aufgelistet. Bevor man sich auf den Weg mache, sei der Anruf wichtig, damit schon im Vorfeld Vorkehrungen getroffen werden können und es bei Eintreffen schneller gehe. „Der Notdienst ist ausschließlich für Notfälle gedacht, sprich für lebensbedrohliche Erkrankungen und Verletzungen“, betont Dana Ladig. Der Osnabrücker Tierärztenotdienst steht für die Erstversorung und Stabilisierung der Tiere sowie für den Transport zur Klinik zur Verfügung.

Auch im Landkreis Osnabrück teilen sich Tierärzte den Notdienst. Auf den Internetseiten der Praxen sind die jeweils diensthabenden Ärzte für den Südkreis, den Nordkreis und weitere Regionen genannt. Möchte man im Vorfeld auf Nummer sicher gehen, kann der Haus-Tierarzt Auskunft geben.