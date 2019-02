Osnabrück. Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn können in der Nacht zu Sonntag, 17. Februar, vier Züge des Haller Willem zwischen dem Osnabrücker Hauptbahnhof und Sutthausen nicht verkehren. In dieser Zeit werden nach Angaben der Nordwestbahn Busse eingesetzt.

Konkret ist am Samstag, 16. Februar, die Verbindung um 23.12 Uhr vom Osnabrücker Hauptbahnhof nach Sutthausen betroffen. Der Ersatzbus startet ab Hauptbahnhof bereits um 22.58 Uhr, also 14 Minuten früher als der reguläre Zug. Der Bus kommt um 23.13 Uhr in Sutthausen an. Fahrgäste zur Weiterfahrt in Richtung Bielefeld haben um 23.18 Uhr in Sutthausen Anschluss an den regulären Zug.

Von Sutthausen bis Osnabrück sind in der Nacht von Samstag, 16. Februar, auf Sonntag, 17. Februar, drei Verbindungen von den Baumaßnahmen betroffen. Am Samstag wird die Verbindung um 22.08 Uhr von Sutthausen nach Osnabrück durch einen Ersatzverkehr ersetzt. Der Ersatzbus startet um 22.13 Uhr von Sutthausen und somit fünf Minuten später als der reguläre Zug. Der Bus kommt um 22.28 Uhr am Hauptbahnhof an.

Weiter wird am Samstag die Verbindung um 23.49 Uhr von Sutthausen nach Osnabrück durch einen Bus ersetzt. Der Ersatzbus startet um 23.54 Uhr von Sutthausen und somit fünf Minuten später als der reguläre Zug. Er kommt um 0.09 Uhr in Osnabrück an. Am Sonntag wird die Verbindung um 0.49 Uhr von Sutthausen nach Osnabrück durch einen Ersatzverkehr gefahren. Der Ersatzbus startet um 0.54 Uhr und kommt um 1.09 Uhr an.

Den Ersatzfahrplan finden Fahrgäste auf der Website der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen.