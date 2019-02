Verschiedene Arten von Saatgut und Futtermittel mussten bestimmt werden beim Berufswettbewerb der Landwirte an der BBS Haste. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Statt Unterricht gab es jetzt für die Landwirtschaftsschüler der BBS Haste eine Prüfung der besonderen Art: Die Teilnahme am Berufswettbewerb der deutschen Landjugend. 50 Schüler zeigten ihr Können in Zweierteams an fünf Stationen. Die zwei besten qualifizierten sich damit für die Teilnahme am Landesentscheid.