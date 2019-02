Osnabrück. Die 3c der Grundschule Eversburg will, dass jedes Kind frei und unbeschwert leben kann. Deshalb haben die Schüler Marmelade gekocht und verkauft. 1000 Euro haben sie dadurch gesammelt und an den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück sowie an eine Grundschule in Benin in Westafrika gespendet.

"Uns ist es wichtig, Danke zu sagen", erklärt Klassenlehrer Christian Thiel. Ohne die Untersützung sehr vieler Menschen sei die Spendenaktion nicht realisierbar gewesen.

Doch wie ist das Projekt entstanden? "Wir haben uns verschiedene Filme angesehen, in denen gezeigt wurde, wie Kindern woanders auf der Welt leben", erzählt eine Schülern aus der 3c. In einem der Filme wurde gezeigt, dass viele Kinder in Indien unter schweren Bedingungen arbeiten müssen oder wie Kinder in Peru mit ihrer Behinderung leben. Schnell sei den Schülern in der Klasse klar geworden, dass es anderen Kindern nicht so gut gehe wie ihnen, so Thiel. Seine Schüler fassen das so zusammen:

"Wir dürfen zur Schule gehen und wollen aber nicht. Den anderen Kindern geht es schlecht und sie dürfen nicht in die Schule, weil sie arbeiten müssen. Das ist nicht fair."

"Wir wollen etwas verändern und den Kindern helfen, ihnen etwas davon abgeben, dass es uns so gut geht." Die Klasse habe zusammen überlegt, wie sie helfen können. "Zuerst wollten wir in der Innenstadt Spenden sammeln, dann entstand die Idee Marmelade zu kochen und zu verkaufen", erklärt Lehrer Thiel.



Im Dezember 2018 kochten die Schüler mit dem Mensa-Team der Grundschule Marmelade und verkauften diese anschließend im E-Center Eversburg für 2,50 Euro pro Glas. Das Obst dafür hatte der Supermarkt gespendet.

"Einige Leute haben uns sogar einfach das Geld gegeben, ohne eine Marmelade dafür mit zu nehmen", erinnert sich ein Schüler. "Eigentlich haben die Käufer alle positiv reagiert, aber durch die Nachfrage, weshalb wir nicht den Kindern direkt in Osnabrück helfen, haben wir uns entschieden die Summe aufzuteilen", sagt Thiel. 500 Euro bekommt der ambulante Kinderhospizdienst Osnabrück und 500 Euro gehen an die Grundschule in Benin. 500 Euro reichen aus, um dort vier Kindern das Schulgeld zu zahlen.

"Die Schüler schreiben die Rezepte, bekleben die Gläser mit Etiketten und geben sich richtig Mühe beim Kochen der Marmelade", sagt Katharina Dück vom Mensa-Team. Bald wird die Klasse wieder in der Küche stehen, denn im März vor den Osterferien wird erneut Marmelade für den guten Zweck verkauft – dann schon zum vierten Mal.