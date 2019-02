Am 9. August 2018 kamen bei einem Unfall am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) zwei Personen in einem Kleinflugzeug ums Leben. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ihren ersten Zwischenbericht vorgelegt. Zumindest der Unfallhergang scheint festzustehen. Foto: Ina Fassbender/dpa

Osnabrück. Am 9. August 2018 kamen bei einem Unfall am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) zwei Personen in einem Kleinflugzeug ums Leben. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ihren ersten Zwischenbericht vorgelegt. Zumindest der Unfallhergang scheint festzustehen.