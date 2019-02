Osnabrück. Unter den 50 Gästen im Bohnenkamp-Haus herrschte Aufbruchsstimmung. Das Familienbündnis Osnabrück, ein Zusammenschluss von Unternehmen und sozialen Einrichtungen, zog Bilanz und blickte voraus. Im Vorstand gibt es dazu frischen Wind.

Bevor sie am Ende der Veranstaltung ihren Posten als erste Vorsitzende abgab, blickte Susanne Hamm zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. 22 Unternehmen wurden nach ihren Angaben als „familienfreundliche Arbeitgeber“ im Raum Osnabrück zertifiziert. Voraussetzung dafür sind unter anderem flexible Arbeitszeiten sowie finanzielle Unterstützung und Kindernotfallbetreuungen. Der Standort Osnabrück profitiere von einem solchen Qualitätssiegel und gewinne dadurch an Attraktivität, betonte sie.



Der diesjährige Osnabrücker Vätertag wird unter dem Motto „mit Papa in die Werkstatt“ in der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland stattfinden. Der Aktionstag, der in Kooperation mit weiteren sozialen Einrichtungen organisiert wird, feiert dann sein zehnjähriges Bestehen. Mitorganisator Guido Schwegmann-Beisel, Pastor der evangelisch lutherischen Christuskirche Hasbergen, erhofft sich wieder eine hohe Teilnehmerzahl wie in den letzten Jahren.

Neuer Vorstand



Susanne Hamm, 2012 als erste Vorsitzende wiedergewählt, gab nun ihr Amt weiter. „Ein Entweder-oder – Kind oder Karriere – darf es nicht mehr geben“, blickte Hamm sowohl zurück als auch auf die kommenden Herausforderungen. Mit den Worten „neue Besen kehren besser“ übergab sie ihr Amt an Peter Forkert, Geschäftsführer der Firma ebm-Elektrotechnik, der vom Plenum einstimmig gewählt wurde.

Auch die stellvertretende Vorsitzende Alexandra Krone trat von ihrem Amt ab. Ihre Aufgabe übernimmt Cathrin Meyer, sie arbeitet im Marketing für den Optikerbetrieb ihres Mannes. Auch sie wurde einstimmig gewählt.



Neue Rollenbilder



Thematischer Schwerpunkt der Plenumsveranstaltung war der Wandel von Rollenverteilungen zwischen Frau und Mann. In seinem Grußwort fasste Oberbürgermeister und Schirmherr Wolfgang Griesert die Veränderungen zusammen: „Rollenbilder werden aufgeweicht und andere Familienmodelle kommen hinzu.“ Griesert verwies zum Beispiel auf die Zunahme gleichgeschlechtlicher Ehen im vergangenen Jahr. 92 Paare gaben sich demnach das Ja-Wort.

Familie und Arbeit

Der Soziologe Michael Meuser von der TU Dortmund eröffnete den Gästen einen Einblick in die wissenschaftliche Debatte um Rollenbilder und die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. Immer häufiger wollten sich die Väter stärker in die Erziehung der Kinder einbringen, Zeit mit ihnen verbringen und Elternzeit in Anspruch nehmen. Diese Entwicklung berge Spannungspotenzial in der Familie und am Arbeitsplatz.

Seit den achtziger Jahren werde der Vater nicht mehr bloß als "Ernährer der Familie" gesehen. Dennoch sei diese Ansicht weiterhin vorherrschend. Da sich Väter vermehrt für die Erziehung ihrer Kinder interessierten, seien gesetzliche Hilfen nötig, etwa in Form der Elternzeit .

Meuser wies daraufhin, dass von Männern am Arbeitsplatz erwartet wird, "keine anderen Verpflichtungen zu haben, die seinen Einsatz beeinflussen könnten". Auch das Verhältnis von Vater und Mutter sei durch Erwartungen geprägt. Meuser beobachtete in seinen Studien eine „Sorgehierarchie, bei der das väterliche Engagement unter mütterlicher Anweisung“ stehe. Verändere sich die Rolle des Vaters, so verändere sich auch die Rolle der Mutter. Elternschaft müsse also in- und außerhalb der Familie ausgehandelt werden ein langer Prozess.