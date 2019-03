Osnabrück. Einem 45-jährigen Mann aus Osnabrück wird vorgeworfen, vor zwei 11-jährigen Mädchen sein Glied entblößt zu haben. Das Urteil des Amtsgerichts Osnabrück sprach den Mann schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Der Tathergang wie vom Gericht aus den Zeugenaussagen ermittelt: Die beiden Mädchen radelten am frühen Abend des 22. Juli 2018 vom Moskaubad nach Hause. In Höhe des Parks am Friedrich-Lehmann-Platz (Sutthauser Straße) überholten sie einen Mann mit nacktem Oberkörper. Als sie vorbei waren, hörte das eine Mädchen ihn rufen: "Hey Mädels!" Im Glauben, etwas verloren zu haben, drehte es sich um und sah den Mann, der ihr seinen Penis zeigte - "in der Absicht, von den Mädchen bemerkt zu werden", wie in der Anklageschrift nüchtern festgestellt.



So schilderten es beide Mädchen übereinstimmend, auch wenn nur eines das Geschlechtsteil wirklich gesehen hatte. Sie fuhren dann schnell nach Hause und kehrten wenig später mit ihren Eltern zurück zu dem Park, wo der Angeklagte auf dem Rasen saß. Die Mutter rief die Polizei, die den Mann festnahm. Beide Mädchen waren in der Lage, ihn detailliert zu beschreiben: Glatze, nackter Oberkörper, weiße Hose mit schwarzem Gürtel, und zwei Hunde habe er dabei gehabt. Die junge Zeugin beschrieb die Handhabung des Geschlechtsteils durch den Angeklagten knapp und anschaulich: "So, als würde man aufs Klo gehen."

"Nichts zu seinen Gunsten"

Der 45-jährige zog es vor, keine Aussage zu machen. Sein Verteidiger beließ es bei wenigen Verständnisfragen; die Staatsanwältin hatte gar keine Fragen, und so waren Beweisaufnahme und Plädoyers nach einer knappen Stunde durch. Die Forderung der Staatsanwältin: eine Freiheitsstrafe von acht Monaten plus Zahlung von 600 Euro. "Zu seinen Gunsten lässt sich hier nichts anführen", so ihr Fazit der Verhandlung. Zu seinen Ungunsten allerdings schon, und zwar sieben Vorstrafen, unter anderem wegen Diebstahl, räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung: nicht einschlägig, trotzdem ungünstig.

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. "Ich glaube absolut nicht, dass die Mädchen hier die die Unwahrheit gesagt haben. Aber rechtlich sehe ich es anders." Es sei die sexuelle Motivation nicht eindeutig feststellbar, die Schwelle zur Strafbarkeit darum nicht überschritten. Doch das Gericht sah das anders, nach kurzer Beratung erging der Schuldspruch: acht Monate, ausgesetzt zur zweijährigen Bewährung, dazu Zahlung von 600 Euro. Der Angeklagte nahm das Urteil unter Tränen entgegen und wollte noch etwas einwenden, aber sein Verteidiger schnitt ihm das Wort ab: "Klappe halten."