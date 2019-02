Aldi-Markt in Osnabrück-Hellern abgerissen CC-Editor öffnen

Foto: David Ebener

Osnabrück. Der Aldi-Markt an der Otto-Vesper-Straße 1 in Osnabrück ist nicht mehr. Der Discounter war bereits Ende 2018 geschlossen worden – zu einem Zeitpunkt, als direkt neben dem Supermarkt bereits Filialen der Bäckerei Wellmann und des Modegeschäfts "Ernsting's Family" leer standen. Lange wird es bei diesen Leerständen in Hellern jedoch nicht bleiben.