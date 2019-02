Lehrer, Schulerzieher und -therapeuten unter anderem der Montessori- und der Anne-Frank-Schule streikten am Montag auf dem Nikolaiort in Osnabrück. Foto: David Ebener

Osnabrück. Angestellte Lehrer, Therapeuten und Erzieher haben am Montagvormittag auf dem Osnabrücker Nikolaiort für eine gerechtere Bezahlung demonstriert. Im Zuge des Streiks fiel an zwei Schulen in Osnabrück Unterricht aus.