Osnabrück. Am 3. März findet im Autohaus Härtel die siebte Osnabrücker Fahrradmesse statt. Mehr als 70 Aussteller zeigen Innovationen der Fahrradbauer. Besondere Themen sind integrierte E-Bike-Systeme, Lastenräder und Radtouristik.

Für einen Tag stehen im Autohaus Härtel wieder die Zweiräder im Mittelpunkt. Bereits zum siebten Mal organisiert Uwe Schmidt vom Radreisen-Anbieter Mevelo in Kooperation mit dem von ihm geleiteten ADFC Osnabrück eine bewusst regionale Messe rund um das Thema Fahrrad und Radtourismus. Von 10 bis 17 Uhr können Fahrradbegeisterte an der Mindener Straße 100 die neuesten Trends im Fahrraddesign begutachten, praktische Ausrüstung probieren oder Tourenangebote in der Region und darüber hinaus entdecken.

Auf insgesamt 7500 Quadratmetern Ausstellungsfläche plant Schmidt erneut mit Händlern aus der Region – und nicht mit Showtrucks der Industrie, wie er betont. 18 Händler aus Osnabrück und dem Umland zeigen demnach im Autohaus die Neuigkeiten der Fahrradbranche.

Lastenräder als Schwerpunkt

Für viele Produzenten steht auch in 2019 weiterhin das E-Bike im Zentrum. „Integration ist hier ein wichtiges Thema“, sagt Stephan Brünink vom Wallenhorster Zweiradhaus Sprenger + Brünink, das zu den Ausstellern gehört. Nahezu alle Hersteller hätten in diesem Zusammenhang neue Modelle im Programm, die immer weniger an die etwas unförmigen Pedelecs der ersten Generationen erinnerten.

Ein besonderes Anliegen von Veranstalter Schmidt ist das Thema Lastenräder. "Einen speziellen Bereich von gut 120 Quadratmetern“, kündigt er an. Außerdem gebe es Themenwelten für Kinderfahrräder oder auch Fahrradbekleidung. Direkt im Eingangsbereich des Autohauses sind die Stände von Tourismusgebieten eingeplant. Hier wollen Reisegebiete und Anbieter aus der Region und darüber hinaus ihre unterschiedlichen Reisethemen präsentieren – natürlich mit einem Fahrrad-Schwerpunkt.

Gesucht: Der Pumpenkönig

Parallel dazu hat Schmidt wieder ein breites Rahmenprogramm in Planung. Eine Fahrradputzaktion soll die Räder der Besucher für die beginnende Saison auf Vordermann bringen, Radreisevorträge auf der ADFC-Bühne Lust auf ferne Länder machen und Informationen zu aktuellen GPS-Systemen die Navigation erleichtern. Dazu will Schmidt den Osnabrücker Pumpenkönig küren: In dem Wettbewerb wird es darum gehen, wer als erster einen Radreifen auf neun Bar aufpumpen kann.

Die Cafeteria und Imbiss-Stände werden erneut von Help-Age betrieben. Wer zu diesem Zweck einen Kuchen spenden möchte, kann sich unter Telefon 0541 5805404 melden. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Snacks, Kuchen und Kaffee kommen den Aktionen des in Osnabrück ansässigen Hilfswerks zugute. Über den Charity-Partner der Messe kommt außerdem Musik ins Haus: Konzertmeister Holger Engelhardt von den Leipziger Philharmonikern wird mit Minikonzerten die Besucher unterhalten und gleichzeitig auf ein Help-Age-Benefizkonzert mit Stücken von Simon & Garfunkel am 3. Mai in der Osnabrück-Halle aufmerksam machen. Eintrittskarten für das Konzert werden auch auf der Messe verkauft. Sie kosten zwischen 29 und 49 Euro.