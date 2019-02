Schwerer Unfall auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück – Vier Verletzte CC-Editor öffnen

Foto: NWM-TV

Osnabrück. Auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück sind am Sonntagabend an einer Kreuzung zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. Vier Personen wurden dabei verletzt.