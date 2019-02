Osnabrück. Die Feuerwehren werden sich in den kommenden Jahren erheblich verjüngen müssen. Das war ein Thema beim Jahresempfang des Stadtfeuerwehrverbandes Osnabrück. Politiker und Feuerwehrleute lobten die gute Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen.

Dem Stadtfeuerwehrverband stehen für das Jahr 2019 einige Veränderungen bevor. Diese Auffassung teilten alle Redner beim etwas verspäteten Neujahrsempfang am Trainingshaus der Feuerwehr auf dem Limberg. Unter anderem werde die Feuerwehr insgesamt deutlich jünger, erklärte der Chef der Berufsfeuerwehr Dietrich Bettenbrock. „Viele ältere Mitglieder werden demnächst pensioniert. Dieser Prozess hat eine automatische Verjüngung zur Folge.“ Im Land Niedersachsen beobachte man ohnehin eine stark abnehmende Mitgliederzahl in den Feuerwehren. Zwar stagniere die Zahl der Mitglieder in Osnabrück mittlerweile bei circa 480, dennoch müsse man die Entwicklung genau im Auge behalten.

Diese Thematik griff auch Marius Keite (CDU) auf, der Vorsitzende des Ratsausschusses für Feuerwehr und Ordnung: „Ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit Projekte vorantreiben können, die vor allem dem Ausbau und der Stärkung der Kinder- und Jugendfeuerwehren dienen.“ Zwar habe man mit dem letztlich beschlossenen Bau einer zweiten Feuerwache und der Errichtung eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Neustadt einige große Themen vorantreiben können, sich auf dem Erreichten auszuruhen sei allerdings keine Option. „Stattdessen müssen wir uns nun vermehrt um die Förderung der Jugendarbeit kümmern“, so Keite.

Für Bürgermeister Uwe Görtemöller (SPD) sind die beiden angesprochenen Großprojekte ein „Meilenstein“. Man könne stolz auf die Arbeit sein, aber dennoch sei man sich in der Politik bewusst, dass nach wie insbesondere bei den Feuerwehrhäusern ein immenser Sanierungsstau existiere. „Hier besteht ein erheblicher Nachholbedarf und diese Problematik müssen wir angehen“, verdeutlichte Görtemöller. Darüber hinaus bedankte sich der Bürgermeister bei den Feuerwehren für den „unermüdlichen Einsatz“ und unterstrich noch einmal, dass man den Einsatzkräften optimales Material zur Verfügung stellen müsse: „Eine gute Ausstattung ist absolut erforderlich und ist außerdem ein Zeichen der Wertschätzung.“ Dies zu gewährleisten sei ein besonderes Anliegen der Politik.

Stadtbrandmeister Markus Bergen konnte indes mit näheren Informationen zu den geplanten Bauprojekten aufwarten. Man hoffe im März mit dem Bau der zweiten Feuerwache starten zu können und strebe anschließend eine Fertigstellung bis Mitte 2020 an. Im Falle des Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Neustadt rechne man zwischen Mai und Juni mit den ersten anrückenden Maschinen und einer Gesamtbauzeit von 12 bis 16 Monaten. „Ob die Zeitpläne so funktionieren wie erhofft, wird sich herausstellen. Bei solchen großen Projekten sind exakte Angabe immer schwer vorherzusagen.“

Besondere Aufmerksamkeit genoss Bettenbrock unterdessen bei der Vorstellung der Einsatzzahlen. Insgesamt bewege man sich dabei auf dem Niveau des Vorjahres, so der stellvertretende Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes. Dennoch handele es sich immer noch um eine vergleichsweise hohe Zahl. So wurden die Feuerwehren im vergangen Jahr zu 963 Brandeinsätzen, 2496 Hilfeleistungen und 41.602 Rettungseinsätzen gerufen. Hervorzuheben sei dabei zum einen ein Brand in der Möserstraße im Februar, bei dem ein Feuerwehrmann verletzt wurde und zum anderen der Moorbrand in Meppen. Hier war man an 18 Tagen mit drei bis vier Kräften rund um die Uhr im Einsatz. Schlussendlich seien rund 150 Feuerwehrleute 2500 Stunden vor Ort gewesen.

Sowohl der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Michael Schürmann als auch Regierungsbrandmeister Matthias Röttger hoben bei der Veranstaltung die gute Zusammenarbeit von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Politik hervor. „Der Dienst an der Gemeinschaft ist besonders wichtig und da freut es mich, dass die Abteilungen so hervorragend zusammenarbeiten“, betonte Schürmann.

Beim Jahresempfang dürfen die Ehrungen natürlich nicht fehlen. Unter anderem wurden Dirk Hindersmann für 40 Jahre, Arno Krämer für 60 Jahre und Günter Nolte für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Außerdem erhielten Eckhard Spelbrink und Jörg Schmidt die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste.