Osnabrück. Die Osnabrücker Stadtwerke sind für ihr E-Bus-Engagement ausgezeichnet worden. Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes erhielt den E-Bus-Award. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und den DEVK-Versicherungen verliehen.

„Der Preis gilt dem gesamten Team, das die Systemumstellung in Osnabrück mit hohem Einsatz vorbereitet hat und nun schrittweise umsetzt“, wird Rolfes in einer Mitteilung der Stadtwerke zitiert. „Die Auszeichnung ist für uns sowohl Beleg als auch zugleich weiterer Ansporn, diesen Weg weiterzuverfolgen.“ Ziel der Stadtwerke Osnabrück sei es, das neue MetroBusliniennetz unter Einbindung der Umlandgemeinden sukzessive zu elektrifizieren und dabei mehr als sechzig Elektrogelenkbusse einzusetzen.

Neben den Stadtwerken in Person von Rolfes erhielt auch der niederländische Bushersteller VDL Bus & Coach einen E-BUS-Award. VDL liefert nicht nur die ersten 13 batterieelektrischen Gelenkbusse für die neue E-Buslinie M1 zwischen Haste und Düstrup, sondern – gemeinsam mit dem Unternehmen Schaltbau Refurbishment aus Dinslaken – das komplette E-System. Die Ladeinfrastruktur besteht aus jeweils zwei Schnellladestationen an den Bus-Endwenden in Haste und Düstrup sowie einer Schnellladestation plus 14 Ladestationen auf dem Stadtwerke-Busbetriebshof.

Die neue E-Buslinie M1 zwischen Düstrup und Haste (bisher: Linie 41) wird die erste rein elektrische Buslinie in Osnabrück und soll zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres in Betrieb gehen. Die sukzessive Elektrifizierung des Nahverkehrs in Osnabrück ist ein wesentlicher Baustein des gemeinsamen Projekts „Mobile Zukunft“ von Stadt und Stadtwerken Osnabrück. Hierzu gehören nachhaltige Mobilitätskonzepte, die Förderung der umweltfreundlichen Nahmobilität, Förderung der E-Mobilität sowie die Stärkung des Radverkehrs und die Förderung des ÖPNV.