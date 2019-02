Osnabrück. Seit zehn Jahren gibt es den Hospiz- und Palliativstützpunkt Osnabrück (HPSOS) – doch der Fachkräftemangel in der Pflege bereitet den Verantwortlichen Sorgen. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, nahm dazu am Wochenende Stellung.

Das Ziel, eine qualitativ gute, ausreichende palliative Versorgung und beste Erreichbarkeit zu garantieren, sei durch den Fachkräftemangel in der Pflege in Gefahr, sagte Sabine Weber, die HPSOS-Vorsitzende. „Wir haben Sorgen, dass wir die schwächsten Pflegebedürftigen, die Sterbenden, in der Häuslichkeit nicht mehr gut versorgt bekommen.“

Alle Pflegesektoren in den Blick nehmen

Antworten dazu wünschte man sich von Andreas Westerfellhaus, der im letzten Jahr von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Staatssekretär und Pflegefachmann der Regierung ernannt wurde. Westerfellhaus, selbst gelernter Krankenpfleger, machte deutlich, dass Lösungen des Pflegepersonalproblems eines weiten Blickes bedürfen.

Dazu gehöre, dass alle Sektoren in der Pflege – vom Krankenhaus, über Pflegeinrichtungen bis hin zu ambulanten Hilfen – betrachtet werden müssten, betonte Westerfellhaus. „Bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung sollte interdisziplinär die individuellen Bedürfnisse der Menschen von der Geburt bis zum Lebensende sicherstellen.“

Heilkunde auch durch Pflegekräfte möglich

Ein Beispiel dafür sei die Übernahme heilkundlicher Leistungen durch Pflegekräfte. Heilkunde, wozu etwa auch das Blutabnehmen gehört, war bislang Ärzten vorbehalten. Das Zusammenwirken aller Berufsgruppen und Ehrenamtlichen diene besonders bei fehlenden Medizinern auf dem Land zu einer Verbesserung der angespannten Pflegesituation, zählte der Staatssekretär weiter auf. Westerfellhaus plädierte auch für den sinnvollen Einsatz der Telemedizin.

Qualifizierte Versorgung definieren

Wie aber lassen sich aber die Bedingungen verbessern, die es für Menschen attraktiv macht in der Pflege zu arbeiten? Dreh- und Angelpunkt ist der gesellschaftliche Konsens darüber, was Pflegebedürftigkeit ist und qualifizierte Versorgung leisten muss, sagte Westerfellhaus. Ein bundeseinheitlicher Tarifvertrag sei dabei ein erster Durchbruch.

Die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verändern, bedeute zugleich, eine Riesenchance zur Veränderung zu bekommen, zeigte sich der Pflegefachmann überzeugt. Bis zu 200.000 Aussteiger aus dem Pflegeberuf könnten wieder zurückgewonnen werden, wenn sich Maßgaben in der Pflege änderten, zitierte er das Resultat einer Befragung.



Der Hospiz- und Palliativstützpunkt Osnabrück ist eine Einrichtung des Landes Niedersachsen. Er soll alle im hospizlichen und palliativen Bereich Tätigen in einem Netzwerk zusammenzufassen und die gemeinsame Palliativversorgung koordinieren.