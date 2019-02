Wettbewerb in Osnabrück: Angehende Gärtner müssen auch schätzen können MEC öffnen

Diese Schätzung war schon gut: Ein Gewicht von 32 Kilogramm vermutete Florian Gronhorst (links) im Team mit Delphina Döppert und Hannes Bargmann in der Kiste, die mit Steinen und Holz gefüllt war. 38 Kilogramm waren es tatsächlich .Foto: Golitschek

Osnabrück. Es lockt das Finale auf der Bundesgartenschau in Heilbronn: 99 Auszubildende haben am Freitag beim Regionalentscheid des bundesweiten gartenbaulichen Berufswettbewerbs in der Außenstelle Dodesheide der BBS Haste ihr Wissen und Können unter Beweis gestellt.