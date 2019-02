Osnabrück . Immer wieder ist es der Tanz unter der Leitung von Mauro de Candia und Patricia Stöckemann, der am Osnabrücker Theater für echte Überraschungen sorgt. Am Samstagabend war es im Großen Haus der dreiteilige Abend "Bauhaus/Bolero" mit der Rekreation von Mary Wigmans "Die Feier", Edward Clugs "Handman" und Mauro de Candias Uraufführung von "Bolero".

Immer wieder ist es der Tanz unter der Leitung von Mauro de Candia und Patricia Stöckemann, der am Osnabrücker Theater für echte Überraschungen sorgt. Am Samstagabend war es im Großen Haus der dreiteilige Abend "Bauhaus/Bolero". Schon Henrietta Horns und Susan Barnetts Rekreation von Mary Wigmans Choreografie "Die Feier" (1927/28) enthielt, was die drei Stücke mit dem Thema Bauhaus verbindet: eine zum Teil berückend schöne Geometrie und Symmetrie der Bewegungen und Bewegungsmuster, starke Gestaltung des Raums durch Licht, Nebel, Wasserreflektionen oder Lichtkunst am Bühnenhimmel und das Moment von strengem Rhythmus und ekstatischer Steigerung.

Die drei Stücke gaben der Osnabrücker Dance Company einmal wieder die Gelegenheit zu zeigen, wie mühelos und schwer beeindruckend sie mit sehr unterschiedlichen Stilen zurechtkommt: dem feierlichen Ausdruckstanz von Mary Wigman aus den 20er Jahren, dem frappierend tempo- und einfallsreichen Stück "Handman" von Edward Clug (2016 fürs Nederlands Danse Theater geschaffen) und Mauro de Candias Uraufführung von "Bolero", in der man die Arbeit des Osnabrücker Tanzchefs von einer geometrisch klaren Struktur erlebt wie nie zuvor. Der zweieinhalbstündige Abend endete mit begeistertem, langanhaltendem Applaus.

