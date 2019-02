Osnabrück. Am Tag der offenen Tür präsentierten die Schüler der evangelischen Fachschule die Ergebnisse der vorangegangenen Projektwoche. Passend zum 90-jährigen Jubiläum der Schule für pädagogische Berufe ermöglichten sie diverse Einblicke in die Geschichte der Erziehung.

„Was ist in den letzten 90 Jahren im Bereich der Erzieherausbildung und Pädagogik passiert?“ umriss Schulleiterin Ulrike Kläfker in ihrer Begrüßungsrede das Thema. In klassenübergreifenden Gruppen hatten die Schüler sich eine Woche lang mit verschiedenen Themen beschäftigt, in diesem Jahr lag der Fokus auf einem Blick in die Vergangenheit.











Prügeln bis die Seele bricht

Eine Gruppe beschäftigte sich unter dem aussagekräftigen Titel „Prügeln bis die Seele bricht“ mit den dunklen Seiten der Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. „Wir haben eine bewegte Woche hinter uns“, so Anne Harpenau, die Betreuerin der Gruppe. Die Schüler hatten im Film „Freistatt“ die gewaltreiche Biografie des ehemaligen Heimbewohners Wolfgang Rosenkötters gesehen. Zusammen mit diesem Zeitzeugen hatten die Jugendlichen anschließend dessen ehemaliges Heim besichtigt. „Da wurden wir sehr stumm“, erzählte Harpenau, „wir konnten dann keine Fragen mehr stellen“. Umso mehr freute sie sich, dass Rosenkötter zum Tag der offenen Tür angereist war und für weitere Gespräche zur Verfügung stand.









Die fröhlicheren Seiten der Erziehung

Andere Gruppen betrachteten die fröhlicheren Seiten der Erziehung: Wie spielten Kinder früher, welches Spielzeug gibt es heute? Dazu lud die Projektgruppe zum Mitmachen ein: Kinder hüpften über Gummitwists oder bastelten mit Anziehpuppen. Fazit der Schülerin Mareike Halmbrock: „Man sagt ja immer: ‚Früher war alles besser‘, aber heute ist auch alles gut.“ Halmbrock gehört zu den „besonders Engagierten“, wie Kläfker sie nennt, denn sie besucht die Abendschule. Tagsüber arbeiten, danach in die Schule – das sei eine attraktive Art der Ausbildung für Erwachsene, die sich neu orientieren oder die bisherige Arbeit weiterführen wollen, so die Schulleiterin.

Wiederverwertbare Brotpapiere

Bei einer weiteren Gruppe stand vielmehr die Zukunft im Mittelpunkt: Unter dem Thema "Nachhaltigkeit" bastelten einige Schüler wiederverwertbare Brotpapiere und umweltfreundliche Kosmetik. Am Tag der offenen Tür setzten sie aktiv ein Zeichen und und schenkten der Schule zum Jubiläum einen Apfelbaum, den die Schulleiterin umgehend einpflanzte.













Die Schule präsentierte außerdem ihre Ausbildungsprogramme und bot reichlich Informationen über die einzelnen Berufe. Für die passende Unterhaltung sorgten weitere Projektgruppen: Mit Tanz und Theater stellten 45 Schüler das Frühlingserwachen von Frank Wedekind als szenische Collage dar.

Insgesamt besuchten etwa 800 Interessierte den Tag der offenen Tür, darunter Familienangehörige der Schüler, Ehemalige und Zukünftige, die demnächst Erzieher, Sozialassistent oder Heilerzieher werden wollen.