Osnabrück Eigentlich ist Klaus Henke Metzger, doch sein Geld verdient er mit Meerestieren. Seit 2005 führt er die Lachsräucherei Henke – ein erfolgreicher Familienbetrieb, der sein Geschäft mehr und mehr auch auf das Internet ausweitet.

Es war natürlich naiv, Mitte Dezember in einem Fischladen anzurufen und nach einem Gesprächstermin mit dem Inhaber zu fragen. „Rufen Sie doch im Januar wieder an“, antwortet die Frau des Inhabers, die auch gar nicht daran denkt, ihren Mann ans Telefon zu holen.

„Dezember geht gar nicht“, sagt Klaus Henke ein paar Wochen später. „Da arbeiten wir hier in drei Schichten, und manchmal geht das Licht überhaupt nicht aus.“ Fisch ist ein Saisongeschäft, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Und die Wochen vor Ostern, vor allem aber vor Weihnachten, sind die absolute Hauptsaison.

Eigentlich ist Klaus Henke Metzger, doch 2002 hängte der gebürtige Dessauer die Knochensäge und das Hackebeil an den Nagel und arbeitete zunächst für einen Franchise-Geber im Fischgeschäft. Die Begeisterung für den Beruf brachte Henke mit: „Ich bin leidenschaftlicher Angler.“

Nachfrage steigt kontinuierlich

2005 übernahm er dann die Lachsräucherei auf dem Schinkelberg, die vorherigen Besitzer wollten sich aus Altersgründen zurückziehen und fanden in der Familie keine Nachfolger. Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Klaus Henke nie bereut, auch wenn sein Arbeitstag in der Regel von 5 Uhr morgens bis 17 Uhr dauert. „Das Geschäft läuft super.“

Die Nachfrage nach Fisch sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, sagt Klaus Henke. Dazu beigetragen habe nicht zuletzt der Sushi-Boom, immer häufiger würden auch Privatleute selbst die japanischen Fischspezialitäten zubereiten und bekämen dafür bei Henke Spitzenprodukte wie Thunfisch in Sashimi-Qualität.

Was sonst noch dazu beiträgt, dass die Geschäfte so gut laufen? „Wir haben einen Standortvorteil, denn wir sind die einzigen in Osnabrück, die selbst räuchern“, sagt Klaus Henke. In den Räucherofen wandert natürlich nicht nur Lachs, sondern zum Beispiel auch Aal, insgesamt aber ist der Lachs in all seinen Variationen der gefragteste Fisch im Sortiment.

Premiumprodukt: irischer Biolachs

Und das Premiumprodukt bei Henke? Irischer Biolachs, er ist auch der persönliche Favorit von Klaus Henke. „Denn esse ich am liebsten einfach mit etwas Baguette, mehr brauche ich gar nicht.“ Wer es günstiger möchte, kann bei Henke aber auch norwegischen Zuchtlachs bekommen.

Grund zur Klage hat Klaus Henke eigentlich nur aufgrund der Verkehrssituation. Die Dauerbaustelle auf dem Schinkelberg hat dafür gesorgt, dass die Lachsräucherei nun montags bis mittwochs nur noch bis 14 Uhr geöffnet hat. „Nachmittags kommt niemand mehr“, sagt Klaus Henke.

Im Umsatz mache sich das aber kaum bemerkbar. Erstens habe man vor allem Stammkunden, und die kämen dann eben vormittags. Zweitens sei ein wichtiges Standbein der Verkauf auf den Wochenmärkten der Umgebung, und drittens wachse das Online-Geschäft stetig.

Fisch einfrieren? Jein

Seit zehn Jahren vertreibt die Lachsräucherei Henke ihren Fisch auch über das Internet. DHL liefert in Thermo-Boxen in alle Länder Europas, laut Klaus Henke garantiert bis 12 Uhr am nächsten Tag. Besonders gefragt sind Lachs-Präsente, zu denen neben dem Fisch noch eine passende Soße und eine Flasche Wein gehören. Gerade vor Weihnachten sei das Online-Geschäft zuletzt förmlich explodiert, sagt Klaus Henke: „Wir hatten im vergangenen Dezember 70 Prozent mehr Bestellungen als im Dezember 2017.“

Bleibt zum Schluss noch die Gretchenfrage an den Fischhändler: Darf man guten Fisch einfrieren? Klaus Henke antwortet mit einem klaren „Jein“. „Wir sagen unseren Kunden immer, bis zu einer Woche lang kann man das machen. Aber einen gewissen Qualitätsverlust hat man trotzdem immer.“