Osnabrück. Kunden der Sparda-Bank haben im vergangenen Jahr zusammen 212 Millionen Euro auf Giro- und Sparkonten geparkt, 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Besser wäre, das Geld in Investmentfonds anzulegen, sagte die neue Leiterin der Sparda-Filiale in Osnabrück, Brigitte Scheuer, beim Bilanzpressegespräch.

Denn die Sichteinlagen bringen in diesen Zeiten keinen Zinsertrag. Im Gegenteil: Angesichts einer Inflation von gut zwei Prozent verlieren die Kunden Geld. "So sehr wir uns über das Vertauen freuen, das darin zum Ausdruck kommt, wünschen wir uns aber, dass unsere Kunden mehr Geld in Investmentfonds anlegen", sagte Brigitte Scheuer.

Während die Sichteinlagen bei der Osnabrücker Sparda-Niederlassung im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent auf 167 Millionen Euro stiegen, sank das Anlagevolumen um 4,6 Prozent auf 55 Millionen Euro. Scheuer: "Wir haben uns vorgenommen, die Kunden in diesem Jahr noch intensiver über Alternativen bei der Zukunftssicherung zu beraten."

Nur Privatkunden

Die Filiale in Osnabrück gehört zur Sparda-Bank West, die 2018 aus der Fusion der Sparda-Banken Düsseldorf und Münster entstanden ist. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich seither "von Emden bis Aachen", wie Kommunikationschefin Ulrike Hüneburg erklärt. Die Sparda-Bank war ursprünglich das Geldinstitut für Bahn-Mitarbeiter. Aus dieser Tradition erklärt sich das Geschäftsmodell des Instituts: Es betreut ausschließlich Privatkunden. Die Sparda-Bank West hat 612.000 Mitglieder und 717.000 Kunden.Die Mitglieder erhalten für 2018 eine Dividende von zwei Prozent auf ihre Anteile. Die Sparda-Bank West ist nach eigenen Angaben die viertgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland.

Die Filiale in Osnabrück betreut 16.729 Kunden und hat 14.720 Mitglieder. Zur Einordnung: Die Volksbank Osnabrück hat 47.600 Kunden und 28.100 Mitglieder.

Günstige Zinsen bei Baukrediten

Trotz eines "insgesamt schwierigen Bankenumfeldes" habe die Sparda in Osnabrück das Geschäftsjahr 2018 mit einem "stabilen Ergebnis" abgeschlossen, bekräftigte Brigitte Scheuer. Das Geschäftsvolumen kletterte um 4,5 Prozent auf 249 Millionen Euro, das Einlagevolumen insgesamt legte um 3,4 Prozent auf 289 Millionen Euro zu.

Wichtiges Geschäftsfeld ist die Baufinanzierung. 2018 vergab die Bank neue Baukredite im Umfang von knapp 46 Millionen Euro. Weil die Kunden im gleichen Zeitraum alte Kredite tilgten, blieb das Baukreditvolumen auf dem Stand von 238 Millionen Euro. Die Sparda nimmt für sich in Anspruch, günstigere Darlehensbedingungen als die meisten Mitbewerber zu bieten. Brigitte Scheuer macht eine Modellrechnung: Wenn ein Bauherr 200.000 Euro braucht, 20 Prozent Eigenkapital (40.000 Euro) mitbringt und auf zehn Jahre Laufzeit abschließt, zahlt er 0,95 Prozent Zinsen auf den Baukredit." Scheuer betont: "Das ist ein Musterbeispiel, wichtig ist natürlich die individuelle Beratung."

70.000 Euro Spenden

Die Sparda-Bank in Osnabrück hat im vergangenen Jahr 70.000 Euro aus Mitteln des Gewinnsparens an Vereine und Projekte in der Region gespendet. Das Geld ging unter anderem an die Krebsstiftung Osnabrück, an Freiwillige Feuerwehren und die Johanniter-Unfallhilfe.









Die Osnabrücker Niederlassung hat ihren Sitz am Jürgensort (Ecke Kamp/Adolf-Reichwein-Platz). Seit Januar steht Brigitte Scheuer an der Spitze. Die 57-Jährige ist Joachim Freye nachgefolgt, der andere Aufgaben in der Bank übernommen hat. Scheuer ist im Rheinland geboren und aufgewachsen. Von 2010 bis Ende 2018 leitete sie die Sparda-Filiale in Rheine.