Osnabrück. Zum zweiten Mal tischte Kabarettist Jochen Malmsheimer in der Osnabrück-Halle sein Programm „Dogensuppe Herzogin“ auf – und würzte es mit philosophischen Exkursen und zornigen Pamphleten.

Der frischgebackene Träger des Deutschen Kabarettpreises 2018 Jochen Malmsheimer bat im fast ausverkauften Kongresssaal der Osnabrück-Halle zu Tisch. Auf der Speisekarte stand sein selbstgekochter, „Dogensuppe Herzogin“ betitelter „Austopf mit Einlage“ – ein Programm, das er schon vor genau zwei Jahren an selber Stelle serviert hatte. Aber auch ein Kabarettprogramm schmeckt mitunter aufgewärmt, nachgewürzt und gut durchgezogen noch einmal besser.

Das Etikett „episch“ wird der Textkunst des 57-jährigen Ruhrpottlers oft und gern angeheftet. Und in der Tat glich sein Auftritt eher einer theatralischen Lesung oder einem langen Theatermonolog als einem klassischen Kabarettabend – inklusive adäquater Geräuschuntermalung und behutsamer Lichteffekte. Mit kraftstrotzender Stimm- und Wortgewalt fiel er über „unbekannte junge Lebensformen“ her („Generation Glotze in der Hand“), zerlegte Worte wie Testosteron in ihre einzelnen Bestandteile oder geißelte die gegenwärtige Welt als „Perpetuum Debile“.

Gegen Geistesferne

Als Rahmenhandlung, um die herum er seine narrativen Fäden sponn und in die er immer wieder Exkurse einstreute, diente Malmsheimer dabei eine nur widerwillig angetretene Busreise nach Venedig – ungeachtet dessen, dass er zuvor das Reisertagebuch als seit jeher „langweiligste Textform der Welt“ beschrieben hatte. Für seinen eigenen Bericht galt das freilich mitnichten. Mit wuchtigem Redefluss und allerlei sprachlichen Kapriolen navigierte er durch labyrinthisch anmutende Satzbauten.

Fast ohne Atempause übernahm er sämtliche Rollen in einer rasant radebrechenden, Loriot-artigen Talkshow-Parodie, die ihm als Vehikel diente, seinem Weltverdruss so vehement wie facettenreich einen ureigenen Ausdruck zu verleihen. Seine profanen Mitreisenden machte Malmsheimer sich selbst erträglich, indem er sie für einen tiefgründigen philosophischen Diskurs in Helden seiner Kindheit und Jugend verwandelte – mündend in einem Pamphlet gegen unsere „geistesfernen Zeiten“, in denen unter anderem „Nationalismus und sein kleiner, debiler Bruder Patriotismus fröhliche Urständ feiern“.

Kein Klamauk

Das Kabarett arbeite sich „seit Jahren an seiner eigenen Wirkungslosigkeit ab“, richtete Malmsheimer seinen Zorn auch gegen das eigene Betätigungsfeld. Barsch wies er mitunter das Publikum zurecht, das „nicht jedesmal klatschen“ müsse, wenn es „etwas verstanden“ habe und zeigte sich entsprechend angewidert von der „Karnevalisierung des Humors“. Vor der ist er selbst hinlänglich gefeit - und weit von ihr entfernt. Im Gegensatz zu seiner grobkarierten äußeren Erscheinung viel zu fein gestrickt sind dafür Malmsheimers nahezu poetisch verspielten, lustvoll expressionistischen sprachlichen Ausmalungen etwa zu Farbgebungen oder bezüglich der Physiognomie seiner mitreisenden Zeitgenossen. Und auch die stets überraschenden, mitunter irrwitzigen Vergleiche, Wortspiele und Sprachbilder, mit denen er so vergnüglich wie virtuos jongliert, machen Malmsheimers einzigartige, nun ja: epische Kabarettkunst jeglichen Klamauks unverdächtig.