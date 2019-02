Osnabrück. Die meisten neuen Wohnungen, die derzeit in Osnabrück gebaut werden, werden nur etwas für Mieter mit gut gefülltem Geldbeutel sein. Schuld sind unter anderem die hohen Grundstückskosten – und die hat bislang auch die Stadt für ihre eigenen Flächen verlangt. Das soll sich jetzt ändern.

Bislang lief es in der Regel so: Der Investor, der am meisten für ein städtisches Grundstück zahlt, bekommt den Zuschlag. Doch was die Stadtkasse ordentlich klingeln lässt, müssen die künftigen Mieter ausbaden.

Denn dadurch wird eine Preisspirale in Gang gesetzt: Ist das Grundstück teuer, holt sich ein Investor, der ein Mehrfamilienhaus baut, die Kosten über seine Mieter wieder rein. Neben den hohen Baukosten ist das einer der Faktoren, die das Wohnen derzeit überall so teuer machen. Denn wegen des Baubooms sind die Grundstückskosten explodiert.

Forderung der Osnabrücker Wohnungsgesellschaften

Die Vergabe städtischer Grundstück ist ein Thema, das die Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaften WGO, Heimstättenverein und Stephanswerk seit Jahren auf die Palme bringt: Sie wollen Häuser mit bezahlbaren Wohnungen bauen, ziehen bei der Grundstücksvergabe aber in der Regel den kürzeren. Da sie nicht gewinnorientiert wirtschaften, können sie mit externen Investoren selten mithalten. Bei der Vergabe der städtischen Grundstücke im Landwehrviertel war es so. Auch eine Gruppe, die eine neue Genossenschaft gründen will, zog sich von dort zurück.

Aber jetzt hat die Stadt neue Flächen erworben: Im Frühjahr 2018 kaufte sie einem Landwirt 16 Hektar Land am Friedensweg östlich des Schinkeler Friedhofs ab. Noch ist unklar, wieviel davon tatsächlich bebaut werden kann, weil das Areal zu einem der sogenannten Grünen Finger Osnabrücks zählt und von Bedeutung für das Stadtklima ist. Doch wenn es irgendwann um die konkrete Bebauung geht, beginnt das Rennen um die in Osnabrück rar gewordenen Bauflächen.

Vergabe nach Konzept

Ab sofort könnten solche Akteure bei Grundstücken, die die Stadt veräußert, bessere Chance haben. Denn der Osnabrücker Rat hat nach monatelangen Beratungen jetzt beschlossen, Grundstücke nicht länger nur nach dem Höchstpreisgebot zu verkaufen, sondern nach dem besten Konzept. Konkret geht es um Konzepte "zur Nutzung sowie zur städtebaulich/architektonischen und energetischen Gestaltung [...], um vorrangig bezahlbaren Mietwohnraum für die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger zu schaffen", wie es im Beschluss heißt. "Kleineren, gemeinwohlorientierten oder bürgerschaftlich organisierten Gruppen könnte ermöglicht werden, sich im Bieterwettstreit mit ihren Projekten zu positionieren."

Auch eine Vergabe ihrer Flächen in Erbpacht zieht die Stadt jetzt in Erwägung. Wer solch ein Grundstück erwirbt, zahlt dem Eigentümer, in diesem Fall also der Stadt, einen Erbbauzins.

So funktioniert Erbpacht 1919 war das Erbbaurecht in Deutschland eingeführt worden, um Familien mit geringem Einkommen den Bau von Häusern zu ermöglichen. Es trennt das Eigentum am Grundstück vom Eigentum am Gebäude: Wer ein Haus baut, muss das Grundstück nicht erwerben, sondern zahlt dafür einen Erbbauzins.

Diskussion hinter verschlossenen Türen

Schon im August 2018 hatten die Ratsfraktionen über dieses Modell der Konzeptvergabe diskutiert – zuerst öffentlich, und dann nur noch hinter verschlossenen Türen. In der Ratssitzung am 29. Januar stimmten schließlich bis auf die Vertreter der Linken und des Bundes Osnabrücker Bürger (BOB) alle zu.

Die Linken kritisierten, dass die Grundstücksvergabe nach Konzept erst ab Bauvorhaben mit mindestens zwölf Wohneinheiten greifen soll. "Das ist für gemeinschaftliches Wohnen zu hoch gedacht", sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Giesela Brandes-Steggewentz. Das Argument der Verwaltung für diese Zwölf-Wohnungen-Grenze ist ein "erheblicher Mehraufwand", den ein konzeptionelles Bieterverfahren sowohl für Investoren als auch für die Verwaltungsmitarbeiter mit sich bringe, wie es in dem Beschlusstext heißt.

Diverse Kriterien hat die Stadt in einer Bewertungsmatrix gepackt, zum Beispiel den Anteil der Sozialwohnungen, Angebote für Alleinerziehende, Mehrgenerationenprojekte, aber auch städtebauliche und energetische Kriterien wie eine Passivhaus-Bauweise. Welche Kriterien wie stark berücksichtigt werden und welches Gewicht der Kaufpreis oder Erbbauzins bekommt, soll von Fall zu Fall entschieden werden.