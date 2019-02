Osnabrück. Essbare Strohhalme, ein intelligentes Assistenssystem für Lehrer oder eine Handyhülle, die auch als Ladestation funktioniert – mit diesen Erfindungen treten Schüler aus Osnabrück und Umgebung in diesem Jahr beim Wettbewerb "Jugend forscht" an. Wir stellen einige der kreativen Projekte vor.

Für 157 Schüler aus Osnabrück und Umgebung steht in dieser Woche eine spannende Reise an: Sie nehmen am 21. und 22. Februar am Regionalentscheid des Wettbewerbes "Jugend forscht" in Lingen teil. Mit dabei sind unter anderem Gruppen vom Gymnasium Carolinum, von Angela- und Ursulaschule, vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium sowie dem Gymnasium in der Wüste aus Osnabrück und vom Gymnasium Oesede. Die Oberschule am Sonnensee in Bissendorf nimmt eine Woche später am Regionalwettbewerb in Diepholz teil.

Die Stiftung "Jugend forscht" beschreibt sich selbst als bundesweites Netzwerk zur Nachwuchsförderung und als ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere. Sie wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Bekannt ist sie aber vor allem für eins: ihren Nachwuchswettbewerb, den sie seit 1965 bundesweit durchführt, und der das Interesse junger Menschen an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wecken soll.

Prämiert werden Forschungsprojekte in zwei getrennten Altersgruppen: "Schüler experimentieren" ist für Schüler bis 14 Jahre gedacht. Bei "Jugend forscht" können 15- bis 21-Jährige mitmachen. Die Forschungsprojekte und Erfindungen orientieren sich an den sieben Fachgebieten des Wettbewerbs Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik.

Am ersten Tag des Wettbewerbs präsentieren die jungen Forscher ihre Projekte der Jury. Am Morgen des zweiten Tages ist die Ausstellung auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Nachmittag findet dann die Siegerehrung statt. Die Bestplatzierten qualifizieren sich für die weiteren Wettbewerbe auf Landes- und – im Falle von "Jugend forscht" – auch auf Bundesebene. Eine Auswahl der kreativen Ideen finden Sie hier:





1. Umweltfreundliche Handyhülle mit Solarzellen

"Wie können wir etwas dazu beitragen, dass es nicht zur Erderwärmung kommt?" Mit dieser Frage starteten Moritz Molitor, Jarne Möller und Lasse Hebbeler vom Carolinum in Osnabrück am Anfang des Schuljahres 2018/19 in die AG "Jugend forscht". Ein gutes halbes Jahr später haben die Siebtklässler das Ergebnis ihrer Überlegungen in der Hand: Eine blaue Handyhülle aus Kunststoff auf Maisbasis, hergestellt im 3D-Druckverfahren in der Ausbildungswerkstatt bei Volkswagen in Osnabrück. Ausgestattet mit zwei Solarzellen, die zusammen vier Volt und 380 Milliampere Strom produzieren, soll sie in der Lage sein, ein Smartphone aufzuladen. Die Jungs haben schon einige Situationen im Kopf, bei denen ihre mobile Ladestation nützlich sein könnte – zum Beispiel auf einer Wanderung in den Bergen, wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Zunächst einmal müssen aber noch kleiner Verbesserungen vorgenommen werden. Bevor es nach Lingen geht, soll ein Mini-USB-Anschluss an die Kabel gelötet werden, damit Handy und Hülle auch verbunden werden können.

Anzeige Anzeige





2. Essbare Strohhalme

Zuviel Plastik schadet unserer Umwelt. Deshalb könnten die klassischen Strohhalme bald verboten sein. Doch wer möchte schon auf Strohhalme verzichten? Hanna Oswaldt, Shary Plattner und Tabea Neumann vom Gymnasium Oesede jedenfalls nicht. Ihre Lösung: Essbare Strohhalme aus Gelatine.



Anfangs hatten die Sechstklässlerinnen noch Probleme eine geeignete Form für die Gelantinemasse zu finden. Schließlich hatten sie die Idee zwei Pipetten ineinander zu stecken und darauf die Gelatine zu verteilen. Ist die Masse trocken, kann man die Pipetten einfach wieder auseinander ziehen und schon hat man einen fertigen Strohhalm. "Vegetarier sollten ihn allerdings besser nicht essen", geben die Schülerinnen zu Bedenken. Für die Herstellung ist nur die Gelatine, die aus Schweinefleisch gewonnen wird, geeignet. Aber essen müsse man den Strohhalm ja auch nicht. Einmal im Wasser löst sich der Strohhalm je nach Rezeptur nach 6 Minuten bis zwei Stunden auf. Damit der Strohhalm besser schmeckt wollen die jungen Forscherinnen noch Geschmacksverstärker zu ihrem Rezept hinzufügen.







3. Der optimale Papierflieger

Elias Haasler, 13 und Caroline Leistikow, 14, von der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf haben sich in ihrem Projekt auf die Suche nach dem optimalen Papierflieger begeben. Sie testeten 17 verschiedene Modelle darauf, wie weit und lange sie flogen. Einen der Flieger nannten sie "US Hawer" – benannt nach ihrer Lehrerin Claudia Hawer.

Um einen Papierflieger möglichst perfekt zu bauen, käme es darauf an, dass man sehr genau faltet. Der Luftwiderstand muss möglichst gering gehalten werden. "Wir achten darauf, dass die Ecken genau übereinander liegen", sagt Elias.

Damit die Ergebnisse miteinander vergleichbar sind, wurden die Flieger auch von einer Abschussrampe aus gestartet. Die hatte allerdings so wenig Kraft, dass die Flieger maximal einen Meter weit flogen. Deshalb soll eine Armbrust so umgebaut werden, dass sie als Abschussrampe dienen kann. Die Frage wie eine optimale Abschussrampe gebaut sein muss, könne auch ein Thema für den nächsten Jugend forscht-Wettbewerb sein, sagte Claudia Hawer.



Am Ende kamen die Schüler zu dem Ergebnis, dass die klassischen Varianten am besten flogen. Das Modell "Dodo", dessen Bauplan von einem Fünftklässler stammt, belegte den ersten Platz.







4. Grippewellen im Schulalltag stoppen





Es sind einfache Dinge, mit denen man sich gegen eine Grippe schützen kann. Regelmäßiges Händewaschen gehört dazu. Sally Riek und Alicia Dälken vom Gymnasium in der Wüste in Osnabrück kamen zu dem Ergebnis, dass es daran in ihrer Schule schon hapert. Zu oft komme es vor, dass die Seife auf den Toiletten leer ist. Die Zwölftklässlerinnen haben eine Umfrage an ihrer Schule durchgeführt und sind den Fragen nachgegangen, wie viel Schüler und Lehrer über die Grippe wissen und wie es um die Hygiene in ihrer Schule steht. 350 Schüler und 40 Lehrer haben sie befragt. Den Fragebogen haben die angehenden Abiturientinnen in Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück entwickelt. Abends nach der Schule sind die zwei noch in die Uni gefahren, um an ihrem Projekt zu arbeiten.



Neben der Seife fehle es vor allem den jüngeren Schülern schlicht an Wissen über die Grippe. Auch hier müsse die Schule mehr Aufklärungsarbeit leisten. Die Ergebnisse ihrer Umfrage wollen die Schülerinnen an die Schulleitung weiterleiten. Erste Folgen hat ihre Studie bereits jetzt: Im Lehrerzimmer steht nun ein Desinfektionsmittelspender.



Dass Sally Riek und Alicia Dälken das Thema Gesundheit am Herzen liegt, lässt sich auch an ihrem Wunschstudium ablesen: Sie wollen nach dem Abitur Neurobiologie und Medizin studieren.





5. Lehrern bei einer gerechteren Benotung helfen

Welcher Schüler kennt das nicht: Am Ende des Jahres verkündet der Lehrer die Zeugnisnote. Und manchmal fällt die nicht so aus, wie man selbst es eingeschätzt hätte. Auch Sven Lohmann und Sebastian Holwitt vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Osnabrück ist das schon passiert. Deshalb haben die beiden Elftklässler gemeinsam mit dem Abiturienten Lennart Otte eine künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die dem Lehrer bei einer gerechteren Bewertung helfen soll.



Mit Hilfe einer Kamera soll automatisch aufgezeichnet werden, wie oft sich die Schüler im Klassenraum im Unterricht melden. Daraus leitet das Programm einen Vorschlag für eine Benotung ab.



Damit alles funktioniert, mussten die drei 16-Jährigen ihre KI allerdings erst einmal programmieren und sie dann mit Beispielen füttern. Hunderte Bilder waren nötig, damit das Programm zuverlässig erkennt, was eine Meldung ist und was nicht. Beim Regionalentscheid in Lingen soll das System dann voll funktionsfähig sein.