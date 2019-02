Sanitär-Notdienst in Osnabrück: Wenn die Heizung plötzlich ausfällt CC-Editor öffnen

George Webber rückt an, wenn die Heizung ausfällt. Foto: André Havergo

Osnabrück. Stromausfall, Rohrbruch, Probleme mit der Heizung – passiert immer wieder, ist aber im Winter besonders unangenehm. Wenn es soweit kommt, muss der Haustechniker des Vertrauens anrücken. Zur Not auch mal nachts oder am Wochenende. Unterwegs mit einem Elektroinstallateur in Osnabrück.