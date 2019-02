Osnabrück. Am Sedanplatz in Osnabrück entsteht zurzeit ein ganz besonderes Haus: Die Sparkasse baut dort nicht nur eine neue Filiale, sondern auch Wohnungen für 43 Studenten. Warum die Bank mit diesem Millionenprojekt echtes Neuland betritt, hat uns Vorstandsvorsitzender Johannes Hartig bei einem Baustellenbesuch erklärt.

Bezahlbare Wohnungen sind knapp in Osnabrück. Mit einer außergewöhnlichen Investition will die Sparkasse nun dem Mangel begegnen: An der Ecke Natruper Straße/Springmannskamp – also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Campus Westerberg – errichtet das von Stadt und Landkreis getragene Kreditinstitut zum ersten Mal in seiner bald 200-jährigen Geschichte eigene Appartements für Studenten.

Großes Grundstück in begehrter Lage

Eigentlich wollte die Bank an diesem Standort bloß ihre baufällig gewordene Filiale Sedanplatz erneuern. Doch mit Blick auf die Möglichkeiten, die das 1856-Quadratmeter-Grundstück in höchst begehrter Lage bietet, geriet das Projekt am Ende deutlich größer, wie Sparkassenvorstand Johannes Hartig berichtet.









Musterbeispiel für urbane Nachverdichtung

Wo bis vor einem Jahr eine einsame "Schuhschachtel aus den frühen Siebzigern" stand, in der die Sparkasse um die 3400 Kunden betreute, schießt jetzt – ohne auch nur ein Fleckchen Erde zu verschwenden – ein 17-Parteien-Haus aus dem Boden, bis zu vier Stockwerke hoch und mit Platz für 43 Studenten. Ein Musterbeispiel für urbane Nachverdichtung. "Wir haben den Bebauungsplan maximal ausgenutzt", sagt Hartig. Wobei die Planung und Bauleitung in Händen des Stephanswerks liegen. Die Wohnungsbaugesellschaft des Bistums Osnabrück ist zugleich der künftige Hausverwalter. (Weiterlesen: Osnabrücker Stephanswerk baut Null-Rendite-Haus in Hellern)

Bezugsfertig zum Wintersemester

Mit Beginn des Wintersemesters 2019/20 sollen die ersten Bewohner am sogenannten Sedanplatz (den Namen gibt es im amtlichen Stadtplan so nicht) einziehen können. Die einzelnen Appartements in dem Neubau sind zwischen 60 und 110 Quadratmeter groß und für Zweier- bis Fünfer-WGs geeignet. Jede Wohnung verfügt über ein Badezimmer mit Dusche und einen Gemeinschaftsraum mit eingebauter Küchenzeile. Zwei Studentenbuden im Erdgeschoss werden behindertengerecht gestaltet. Auf dem hauseigenen Parkplatz im Hof können 21 Autos abgestellt werden, im Keller 21 Fahrräder.





Anzeige Anzeige

Bank spürt "regionale Verantwortung"

"Dies sind die ersten Wohnungen, die von der Sparkasse speziell für Studenten errichtet werden", fasst Vorstandschef Hartig zusammen. Die Bank komme damit ihrer "regionalen Verantwortung" nach, dem wachsenden Bedarf ein passendes Angebot entgegenzustellen. Darüber hinaus geht es der Sparkasse – frei nach ihrem berühmten Werbespruch – ums Geld, und zwar das eigene. Hartig:





"Sicherlich haben wir auch ein wirtschaftliches Interesse an den Vermietungen."





"Filiale der Zukunft" am Sedanplatz

3,5 Millionen Euro ist dem Kreditinstitut sein Ausflug unter die Bauherren wert. Weitere Projekte dieser Art seien jedenfalls nicht geplant, heißt es. Zwar errichte die Sparkasse am 2017 aufgegebenen Standort Harderberg in Georgsmarienhütte demnächst ein Haus mit 13 Wohnungen. Doch seien diese nicht für Studenten gedacht, und eine neue Filiale gebe es dort auch nicht.

Die im Vergleich zu früher leicht verkleinerte Zweigstelle Osnabrück-Sedanplatz hingegen soll im Herbst als "Filiale der Zukunft" wiedereröffnet werden. Mit einer Reihe von stationären und digitalen Angeboten, wie es sie auch am Weidencarrée im Stadtteil Wüste gibt.

Studenten zahlen Warmmiete

Die Vermarktung der Studentenwohnungen beginne im Frühjahr, kündigt Hartig an. Mietpreise seien noch nicht fix. "Sie werden sich aber im ortsüblichen Bereich bewegen." Laut Osnabrücker Mietpreisspiegel 2017/18 könnte es mithin auf einen Nettobetrag von knapp unter 8 Euro pro Quadratmeter und Monat hinauslaufen. Wobei es im Haus am Sedanplatz eine Warmmiete geben soll, die sämtliche Nebenkosten einschließt – von Strom und Heizung bis Telefon- und Internetanschluss.