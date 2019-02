Osnabrück . Mit bajuwarischem Charme und trockenen Humor traten am Donnerstag Andrea Limmer und Sebastian Richartz bei der "Kabarett-Bundesliga" im Rosenhof-Foyer gegeneinander an.

"Eins - Zwei - Zweieinhalb!" Aufs selbst gegebene Stichwort hin setzt Andrea Limmer mit ihrer Ukulele zum zweiten Ansturm auf die Bühne an, freut sich "ganz narrisch" und kündigt dem erst noch etwas zurückhaltenden Publikum an: "Ihr seid meine kleinen Schatzkästlein, und ich werde schon den Schlüssel dazu finden."

Temperamentvoll versus tiefenentspannt

Mit bajuwarischem Charme in der ersten Runde und tiefenentspanntem Schwarzhumor in der zweiten Runde, ging am Donnerstag die vierte Runde der aktuellen "Kabarett-Bundesliga" im Foyer vom Rosenhof über die Bühne. Die ersten 45 Minuten gehörten dabei der temperamentvollen Andrea Limmer, die das Publikum gerne als "Zuckermäuse" titulierte oder sich über die von Daniela Katzenberger vertriebenen "Juwelkerzen" ebenso lustig machte wie über "Verwaltungs-Miezen" , die "Coffee-to-go" für "to-sit" bestellen. Den Wundern der Natur widmete sich die "Limmerin" mit ihrem Lied "Jeden Tag steht ein Blöder auf", in dem Vögel in herziger Waldidylle Auffanglager bauen. Dazu empfahl Limmer die Anwendung erotischer Wurzelchakra, erklärte die Metamorphose "verflüssigter" Raupen hin zu Schmetterlingen oder trieb in einer durchgeknallten Story eine "fünfbeinige Haxen-Sau" durch ein niederbayerisches Dorf, die sie mit wohligem Seufzer beendete: "Es war ein Gemetzel der Liebe!"

Mit Harry-Potter-Appeal

Ungleich tiefenentspannter präsentierte sich in der zweiten Runde Comedian Sebastian Richartz aus Köln. Zwar outete sich der hoch gewachsene Schlacks mit Harry-Potter-Appeal als früherer Kiffer, sprach sich aber trotzdem gegen die Legalisierung von Marihuana aus - schließlich sollten es seine künftigen Kinderl nicht besser haben als er.





Nach diesem Prinzip von Tabu-Bruch aus Eigennutz, forderte Richartz mehr Einwanderer aus Afrika, damit Deutschland bei den Olympischen Spielen mehr Gold holen kann. Oder er verknüpfte sein Plädoyer für eine gleich hohe Bezahlung männlicher und weiblicher Fußballstars mit dem Wunsch "Ich wäre gern Spielerfrau". Mit der für ihn typischen Floskel "Schön, dass wir darüber gesprochen haben", beendete Sebastian Richartz sein trockenes Pointen-Potpoourri. Und obwohl er prophezeihte, er werde Letzter werden, votierte das Publikum am Ende des Abends mit 51,4 Prozent für diesen ziemlich entspannten Tiefstapler.