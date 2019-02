Osnabrück. Die evangelisch-reformierte Kirche Osnabrück hat einen neuen Pastor. In der Bergkirche wird Jan-Henry Wanink am Sonntag, 10. Februar 2019, um 15 Uhr in sein Amt eingeführt.

Wanink tritt die Nachfolge von Steffen Tuschling an, der sich im vergangenen Sommer aus der Gemeinde verabschiedete, um Hochschulpfarrer in Potsdam zu werden. Predigen will der 39-Jährige bei seiner Premiere in Osnabrück über die Nähe Gottes und was sie an Nähe unter den Menschen ermöglicht. Menschen, und die Gespräche mit ihnen, haben Wanink letztlich auch Pastor werden lassen.



Studium in den Niederlanden

1999 begann er nach dem Abitur ein Studium der Germanistik und Theologie in Münster. „Nach sechs Wochen merkte ich: Du hängst nur bei den Theologen rum, das fasziniert dich.“ Also sattelte er um und lernte neben Hebräisch und Griechisch das theologische Grundhandwerk.

2001 machte er den Sprung über die Grenze nach Kampen an der Ijssel. Dort gab es bis vor einigen Jahren noch eine kleine theologische Universität. Hintergrund: Der gebürtige Grafschafter wuchs in einer alt-reformierten Kirchengemeinde in Itterbeck-Ratzel auf. „Die Altreformierten hatten auch deshalb immer Kontakt in die Niederlande, weil dort die theologische Ausbildung erfolgte“, erklärt Wanink.

Kirche der Zukunft kennengelernt

Im Nachbarland lernte er die fortgeschrittene Entkirchlichung kennen, die die niederländische Gesellschaft schon lange erfasst hat. „Im Grunde kann man dort schon erkennen, was auf uns zukommt“, glaube Wanink. Er steckt deshalb aber nicht in den Kopf in den Sand. Die Entwicklung biete die Möglichkeit, dass Kirche außerhalb des Mainstreams sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann, meint er. „Die Bibel berichtet viel von diesen Grenzsituationen.“

Unternehmensberater

Da sein Wunsch, Pastor zu werden, sich während des Studiums noch nicht herauskristallisiert hatte, begann Wanink für zwei kurzfristige Projekte in einer Unternehmensberatung. Die schätzte seine Niederländisch-Kenntnisse so sehr, dass er sieben Jahre bei der Firma blieb. „Irgendwann spürte ich aber, dass es noch eine andere Berufung gibt.“

Interesse für interkulturelle Theologie

Wanink absolvierte ein kirchliches Examen und trat 2013 seine erste Pastorenstelle in einer altreformierten Gemeinde in Wuppertal an. Dort lernte er Kirchen von Einwanderern kennen, die Gottesdienste auf eine ganz andere Art als in Westeuropa feierten. Der Blick auf unterschiedliche Kulturen und ihre Art, Glauben zu leben, war schon das Thema seiner Master-Arbeit gewesen.

Dass Pastoren im Laufe ihrer Berufsjahre ab und zu ihren Dienst- und Wohnort verändern, ist nicht ungewöhnlich. Wanink und seine Ehefrau entschieden sich dazu, noch vor der Einschulung ihrer Kinder nach Osnabrück zu wechseln. An die Hase zog es ihn, weil er in Osnabrück wieder näher an seiner Heimat, der Grafschaft Bentheim, ist.

Mit seinen Pastorinnen-Kollegen Ilse Landwehr-Wegner und Linda Janssen, die im vergangenen Oktober die Nachfolge des in den Ruhestand gegangenen Günter Baum angetreten hatte, wird Wanink in den kommenden Wochen abstimmen, welche Aufgaben er konkret in der Gemeindearbeit übernimmt. Ein Einsatzgebiet könnte die Jugendkirche werden, wo es derzeit um eine Kooperation mit einem Projekt der Gemeindegründung einer evangelischen Freikirche um Pastor Tom Herter geht.

„Ich möchte den Menschen nahetreten. Nicht zu nah, aber nah“, beschreibt Jan-Henry Wanink sein beruflich-geistliches Credo.