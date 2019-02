Osnabrück. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten von Christoph Peter Seidel in der Osnabrücker Galerie W sprachen wir mit der Galeristin Silke Wulf über ihre Motivation, auch andere Menschen für Kunst zu begeistern.

Frau Wulf, im Dezember 2017 eröffneten Sie sie in direkter Nachbarschaft zum Museumsquartier die galerie w. Brauchte Osnabrück einen weiteren Ort für Kunst?

Vor allem brauchte und braucht Osnabrück einen Ort für junge, vielversprechende zeitgenössische Künstler. Das soll nicht heißen, dass es hier nicht genug Museen und Galerien gibt. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Zum Beispiel finde ich es großartig, was in der Kunsthalle oder im Kunstraum Hase 29 passiert. Mein Anliegen ist es, Künstlern, die noch nicht so bekannt sind, Raum zur Präsentation und die direkte Kommunikation mit dem Betrachter zu bieten. Wer Kunst kaufen will, muss Bilder, Skulpturen und Objekte im Raum sehen und erleben können. Ein Blick ins Internet reicht nicht aus, um die Energie zu erfahren, die von einem guten Kunstwerk ausgeht.

Was hat Sie motiviert, in den Räumen am Heger-Tor-Wall Ihre Galerie zu eröffnen?

Die Räumlichkeiten haben mich herausgefordert. Eigentlich hat mein Mann in dem neu errichteten Gebäude seinen Unternehmenssitz. Als wir die Örtlichkeit zum ersten Mal besichtigten, stand unser Entschluss sehr schnell fest, dass hier eine Galerie entstehen soll. Die Zeit war für mich eigentlich zu früh, da ich mit meinem Kunststudium und meiner Aufgabe als Mutter voll ausgefüllt war.

Sie sprechen von einem Kunststudium. Gibt es eine Initialzündung, die Sie zur Kunst gebracht hat?

Ich war schon immer sehr an Kunst interessiert, jedoch ist die Leidenschaft zur Kunst stetig in mir gewachsen und hat in meinem Leben immer mehr Raum und Wichtigkeit eingenommen. Eine Initialzündung hat es nicht gegeben. Vielmehr erlebe ich mit jeder Entdeckung eines neuen Künstlers und mit jedem guten Gesprächs über Kunst eine Initialzündung, die mir den Antrieb gibt, dieses Gefühl der Leidenschaft für die Kunst an andere weiter zu geben zu müssen.

Haben Sie ein bestimmtes Zielpublikum, für das Sie Ihre Galerie öffnen?

Wir sprechen natürlich kunstinteressierte Menschen an. Jedoch möchte ich den Menschen, die sich bisher noch nicht mit Kunst auseinandergesetzt haben, die Schwellenangst nehmen. Sie sollen sich von der Kunst begeistern lassen. Am liebsten würde ich die Klingel an der Tür abmontieren und die Leute einladen, einfach hereinzukommen – aber das ist leider nicht möglich.

Wie und wo finden Sie die Künstler, deren Arbeiten Sie in Ihrer Galerie zeigen?

Mein Mann und ich sammeln seit über zehn Jahren Kunst. Daher sind wir in jeder Stadt, die wir besuchen, auf der Suche nach interessanten Galerien und Kunstorten. Irgendwann habe ich eine Liste angelegt: „Artist to watch“, also Künstler, die ich unbedingt kennenlernen und deren Arbeit und Entwicklung ich weiter verfolgen möchte. Zudem sind für mich auch gute Beziehungen zu anderen Galeristen, Sammlern oder Kunstbegeisterten wichtig. Über diesen Austausch findet man auch den ein oder anderen interessanten Künstler.

Für welchen Kunststil begeistern Sie sich persönlich?

Mein Herz schlägt für den Impressionismus. Die Impressionisten lehnten sich damals gegen den etablierten, akademischen Kunstbetrieb auf. Sie lösten sich von der Abbildmalerei, erzählten keine Geschichten, sondern fokussierten sich auf die sinnliche Wahrnehmung eines flüchtigen Augenblicks. Sie zogen in die Natur, wo sie an Ort und Stelle ihre Eindrücke auf Leinwand brachten. Es ging ihnen um den Moment, seine atmosphärische Wirkung. So sprühen diese Bilder von Lebendigkeit und Dynamik.

Gerade haben Sie eine Ausstellung mit Bildern von Christoph Peter Seidel aus Bad Iburg eröffnet, der jetzt jeden Samstag in Ihre Galerie kommt, um dort zu arbeiten. Besucher können ihm dabei über die Schulter schauen. Bei anderen Ausstellungen organisierten Sie Künstlergespräche. Welche Ziele verfolgen Sie mit solchen Rahmenprogrammen?

Es ist eine Art von Vermittlungsarbeit. Meine Faszination für Kunst soll auf andere abfärben. Außerdem sollen diese Veranstaltungen dazu dienen, Schwellenängste abzubauen. Sie sollen dazu motivieren, über Kunst zu sprechen. Menschen, die ihren Blick auf die zeitgenössische Kunst noch nicht gefunden haben, sind herzlich eingeladen, sich in angenehmer Atmosphäre und in Gesprächen damit auseinanderzusetzen.