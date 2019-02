Feuer im Franziskus-Hospital: So hieß die erste Meldung, mit der Feuerwehr und Polizei am 3. August 2018 zum Harderberg gerufen wurden. Foto: Nord-West-Media/dpa

Osnabrück. Barsch und emotionslos, fokussiert und wahnhaft, gesprächig und ruhig – mit diesen völlig widersprüchlichen Adjektiven beschrieben Zeugen am zweiten Prozesstag den Mann, der im Franziskus-Hospital das Bett seines Zimmernachbarn angezündet und ihn so getötet haben soll. Nach der Verhandlung stellt sich die Frage: Wieso zeigte der Angeklagte so unterschiedliche Charakterzüge?