Osnabrück. Auf Einladung der „Gesellschaft der Freunden des Morgenland Festivals“ zelebrierten der chinesische Musiker Wu Wei und der Pianist Salman Gambarov aus Aserbeidschan in der Osnabrücker Lagerhalle „The Art Of Duo“.

Es ist still. Kein einziger Ton ist im Saal der Lagerhalle zu hören, obwohl am Flügel ein Mann sitzt, der seine Finger langsam über die Tasten gleiten lässt. Dabei hatte der Pianist dem Instrument gerade noch rhythmische Akkorde entlockt, derweil ein anderer Musiker expressiv die Sheng spielte, die chinesische Mundorgel. Der stumme Ausklang des Stücks bedeutet Abschied von Wu Wei und Salman Gambarov, die gerade ein berührendes Konzert gestaltet haben.

„The art of duo“ hat die „Gesellschaft der Freunde des Morgenland Festivals Osnabrück“ die Veranstaltung genannt, bei der ein Pianist aus Aserbeidschan auf einen chinesischen Musiker trifft, der neben der Sheng auch die Bawu, eine chinesische Flöte, sowie die Erhu, eine zweisaitige Spießlaute, spielt. Der musikalische Dialog, den die beiden entfachen, gerät äußerst feinfühlig. Erstaunlich, mit wie viel Emotionalität sich die beiden begegnen. Mit wenigen Tönen entwirft Gambarov ein intensives Fundament, das Wu Wei viel Spielraum für seine farbenfrohen Klangbilder lässt.

„Wir haben für dieses Konzert nicht wirklich geprobt, sondern nur einen Soundcheck gemacht“, sagt Gambarov. Das heißt, das Konzert besteht zum größten Teil aus Improvisation. Daher spricht Wu Wei auch davon, dass sein musikalischer Partner sehr empfindliche Antennen habe, die ihn in die Lage versetzten, auf seine Klänge zu reagieren.

Auch wenn Wus Melodien für europäische Ohren bisweilen wie chinesische Folklore klingen, so macht er dennoch deutlich, dass es eine universelle Sprache ist, die er spricht. „Ich will mit meiner Musik Mauern überwinden“, sagt er. Dennoch entstehen, gerade wenn er die flötenähnliche Bawu spielt, Bilder von weiten, friedlich wirkenden chinesischen Landschaften vor den Augen der Zuhörer. Dafür lehnt sich Gambarov in den Flügel und zupft im Inneren einige Saiten, was dem Stück einen exotischen Hauch verleiht.

Nach einem quirligen, jazzigen Disput zwischen beiden Musikern scheint es, als müsse Wu Wei der Sheng erst einmal etwas zu trinken geben. Tatsächlich füllt er warmes Wasser aus einer Thermoskanne in einen Tank in dem Instrument, der verhindert, dass beim Blasen sowie dem Einziehen der Luft durch die unterschiedlichen Temperaturen zu viel Kondensflüssigkeit entsteht. Derweil spielt Gambarov solo ein empfindsames Jazz-Stück aus seiner Heimat Aserbeidschan.

So verwischen die Grenzen zwischen Stilrichtungen und kulturellen Hintergründen. Europa, Asien, Jazz, Folk, freie Klangexperimente, Wu Wei und Salman Gambarov gelingt ein intensiver, musikalischer Dialog der Kulturen.