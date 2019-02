In Münster hielt die Polizei einen Autofahrer an, weil er sein Kennzeichen geändert hatte. Foto: Polizei Münster

Osnabrück. In Münster hat die Polizei in der jüngeren Vergangenheit mehrere Autofahrer gestoppt, die den blauen EU-Rand ihrer Kennzeichen überklebt hatten. Erlaubt ist das nicht und in Osnabrück offenbar noch kein größeres Problem.